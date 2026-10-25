Gần chục nghìn người đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông

25/10/2026 19:57

report Top 25 Hoa hậu Việt Nam ra mắt hàng nghìn khán giả

Tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Giữa vòng vây hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, các cô gái không khỏi hồi hộp, xen lẫn háo hức.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên xem mỗi lần lên sân khấu là cơ hội rèn sự tự tin, tích lũy kinh nghiệm trước chung kết ngày 7/11.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi vui khi được giao lưu trực tiếp với đông đảo sinh viên. Đặng Thị Ngọc Lan mong có thêm những người bạn, kỷ niệm đẹp và hoàn thành tốt phần trình diễn.

Với Đinh Hoàng Gia Linh, việc trình diễn Hồn Việt còn là dịp tìm hiểu văn hóa qua từng thiết kế. “Em nghĩ dù cuộc sống có thay đổi và phát triển đến đâu, những giá trị truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng”, cô chia sẻ.

Sau những trải nghiệm tại Lễ hội Thành Tuyên, Y-Fest Lai Châu, sân khấu Chạm Việt Nam 2 tiếp tục giúp các thí sinh rèn bản lĩnh trước đêm thi quyết định.

25/10/2026 19:51

report DJ Thảo Bebe khuấy động phố đi bộ trước giờ mở màn

Từ 19h30, DJ Thảo Bebe khởi động đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 bằng những bản nhạc sôi động, khiến khán giả nhún nhảy theo từng nhịp bass.

Hàng nghìn người đã lấp kín khu vực trước sân khấu trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Không khí nóng dần trước giờ các nghệ sĩ xuất hiện, mở màn chương trình tối 25/10.

25/10/2026 19:42

report Nhan sắc bừng sáng của Châu Anh, Vân Nhi tại Chạm Việt Nam 2

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Hai người đẹp cùng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, đưa thời trang vào không gian âm nhạc ngoài trời.

Châu Anh cho biết cô vinh dự khi vừa đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, vừa trực tiếp tham gia trình diễn. Người đẹp nói muốn giới thiệu sự tiện lợi của thanh toán số từ trải nghiệm của chính mình, qua những giao dịch quen thuộc như mua cà phê, mua sắm. Cô mong người trẻ hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Vân Nhi bày tỏ sự hào hứng khi tham gia chương trình kết hợp âm nhạc, công nghệ và hướng đến giới trẻ. Đêm nhạc là dịp để cô gặp gỡ khán giả, đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong phần trình diễn thời trang.

25/10/2026 19:02

report Khán giả bám rào từ 4h sáng chờ CoolKid ở phố đi bộ

Tống Ngọc Thư - học sinh Trường Phổ thông liên cấp H.A.S, cùng nhóm bạn - cho biết đã đến phố đi bộ Trần Nhân Tông từ 4h sáng để giữ vị trí gần sân khấu.

Với nhóm bạn, lần CoolKid biểu diễn tại Hà Nội là cơ hội khó bỏ lỡ.

“Em sợ mất rào vì CoolKid ít ra Hà Nội biểu diễn nên tận dụng cơ hội này để gặp thần tượng. Em rất hào hứng, chờ đợi đêm nhạc bắt đầu, tận mắt thấy thần tượng trên sân khấu”, Ngọc Thư nói.

Vị trí sát hàng rào giúp người hâm mộ có thể nhìn nghệ sĩ ở khoảng cách gần. Để giữ chỗ, Thư và các bạn chọn đến sớm, dù chương trình chính thức diễn ra vào buổi tối.

Bảo Hân - sinh năm 2007, đến từ Cao Bằng - cho biết đã chọn Chạm Việt Nam 2 thay vì đi xem concert Big Bang. Cô nói CoolKid là ưu tiên hàng đầu trong lần lựa chọn này.

“Ngồi đây từ sáng sớm, đã có giây phút em muốn bỏ cuộc nhưng vẫn tiếp tục bám rào. Hiện tại, em rất hào hứng, chờ đợi. Em chuẩn bị quà cho thần tượng”, Bảo Hân chia sẻ.

Sau nhiều giờ chờ, điều Hân mong nhất là được thấy CoolKid xuất hiện và thưởng thức phần biểu diễn trực tiếp. Cô kỳ vọng đây là “đêm nhạc siêu bùng nổ”.

Khoảng thời gian đợi chương trình bắt đầu còn mang đến những cuộc gặp gỡ. Bảo Hân cho biết đã làm quen, kết bạn với nhiều người cùng yêu thích CoolKid ngay tại khu vực sân khấu.

25/10/2026 18:57

report Cảnh tượng chưa từng có trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ba chương nghệ thuật kết nối âm nhạc truyền thống, những giai điệu hiện đại và thông điệp sống xanh, hứa hẹn tạo nên hành trình âm nhạc đa sắc màu.

Ngay từ buổi tổng duyệt, không khí chuẩn bị cho chương trình đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa thời tiết nắng nóng, rapper Pháp Kiều, CoolKid và các nghệ sĩ có mặt tại khu vực sân khấu để hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Họ được nhiều khán giả vây quanh, tặng hoa trước giờ biểu diễn.

Xuyên suốt ba chương nghệ thuật, chương trình kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, từ những ca khúc mang âm hưởng truyền thống đến pop, rap và nhạc điện tử. Sự đa dạng trong danh sách nghệ sĩ góp phần tạo nên một chương trình hướng đến nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Với thông điệp Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững, đêm nhạc được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.