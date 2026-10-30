Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) cho rằng, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò của đội ngũ viên chức trong hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay, đồng thời kiến nghị cần quan tâm tương xứng đến chế độ, chính sách để tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm công tác. Đồng tình với ý kiến của đại biểu, bà Hồ Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) cho rằng, tại các xã miền núi, đời sống của các viên chức còn nhiều khó khăn, nhiều người phải công tác xa nhà. Các viên chức cấp xã phần lớn làm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, dịch vụ công cộng… nhưng những lĩnh vực này tại khu vực miền núi thì thường không có nguồn thu để tạo thêm thu nhập cho viên chức. Vì vậy, bà Hồ Thị Bích Thuận đề xuất ngoài tiền lương, Trung ương cần xem xét có thêm các khoản phụ cấp đặc thù cho viên chức cấp xã, gắn chính sách đãi ngộ với vị trí việc làm, phản ánh đúng giá trị công việc. Đây cũng sẽ là niềm động viên, khích lệ đáng quý để các viên chức cống hiến hết mình hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa...

Theo báo cáo, sau 9 tháng năm 2026 cả nước có 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%, trong đó thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 10,31%. Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho rằng: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 là 11%, trong quý IV, Đà Nẵng cần tập trung nguồn lực vào hai trụ cột chính là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Trong đó, dịch vụ cần tiếp tục phát huy vai trò khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng; công nghiệp - xây dựng cần tận dụng đà tăng hiện có, đặc biệt là tiến độ các dự án xây dựng và sự phục hồi của công nghiệp chế biến, chế tạo. Việc đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ thị trường, tăng khối lượng xây dựng và duy trì đà sản xuất công nghiệp sẽ là những hướng trọng tâm để tạo thêm động lực tăng trưởng trong quý IV, góp phần thực hiện mục tiêu GRDP cả năm 2026 tăng 11%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) thành phố Đà Nẵng ước tăng 10,1% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò nòng cốt quyết định phần lớn tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính chung 10 tháng năm 2026, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 263 nghìn tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17.085 nghìn lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước…