Gắn chính sách bảo hiểm thất nghiệp với đào tạo nghề ở nông thôn để giảm nghèo

Ngoài các hoạt động tư vấn, kết nối việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ TPHCM), nghiên cứu tận dụng chế độ trợ cấp thất nghiệp mới để đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề.

Khi người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhân viên trung tâm sẽ tư vấn, đề nghị người lao động trong thời gian thất nghiệp đi học nghề, học thêm kỹ năng mới đáp ứng nhu cầu thị trường đang cần, doanh nghiệp nơi họ sinh sống đang có nhu cầu tuyển dụng để dễ tìm được việc làm mới phù hợp, gần nhà.

Việc này góp phần giữ lao động nông thôn ở lại khu vực nông thôn, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu chuyển dịch kinh tế của địa phương.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, với chính sách hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn 50.000 đồng/ngày cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, công tác tư vấn người lao động đi học nghề, nâng cao kỹ năng làm việc đang ngày càng thuận lợi hơn.

Để có dữ liệu tư vấn hiệu quả, Trung tâm dành nguồn lực để thực hiện 3 yêu cầu quan trọng: Thứ nhất là đẩy mạnh việc thu thập, phân tích, khai thác dữ liệu thị trường lao động, từ đó xác định ngành đang thiếu, ngành bão hòa, ngành có nguy cơ bị đào thải; Thứ hai là tư vấn học nghề theo nguyên tắc 3 phù hợp (phù hợp năng lực người lao động, đúng nhu cầu thị trường cần và có triển vọng lâu dài); Thứ ba là tìm kiếm cơ sở dạy nghề phù hợp để triển khai công tác đào tạo gắn với việc làm thực tế. Hệ thống trường nghề hợp tác phải phủ rộng khắp địa bàn thành phố; trường phải có liên kết với doanh nghiệp tuyển dụng để học xong là có việc làm ngày; vị trí, việc làm, thu nhập sau đào tạo phải phù hợp...

Cũng theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, trong thời gian qua, Trung tâm đã triển khai rất nhiều hoạt động đồng hành cùng người lao động nông thôn. Cụ thể, trên cơ sở nhiệm vụ của mình, Trung tâm nghiên cứu gắn kết chính BHTN với Đào tạo nghề. Định hướng của trung tâm là xem việc giải quyết BHTN không chỉ là chi trả trợ cấp, mà quan trọng hơn là cơ hội "sạc lại năng lượng" cho lao động, tư vấn và hỗ trợ lao động học nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực tại nơi họ sinh sống.

Về lâu dài, công tác này sẽ giúp cân đối cung cầu lao động, điều chỉnh nguồn lao động phù hợp với xu hướng dịch chuyển kinh tế ở khu vực nông thôn, giúp giữ chân lao động nông thôn ở lại quê hương vì họ có được công ăn việc làm phù hợp ngay tại quê nhà.