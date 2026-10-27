Gần cán đích lợi nhuận năm, Nông nghiệp Hoà Phát tạm ứng cổ tức 2026

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nông nghiệp Hoà Phát. Ảnh minh họa: HPA

Theo nghị quyết HĐQT Nông nghiệp Hoà Phát ngày 26/10/2026, với tỷ lệ thực hiện 18%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 1.800 đồng. Công ty dự kiến sẽ trích tổng cộng 513 tỷ đồng để chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 đã qua soát xét.

Ngày 12/11 tới, công ty chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức. Ngày thanh toán là 27/11/2026.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/4/2026, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%.

Đã hoàn thành 94% mục tiêu lợi nhuận năm

Nông nghiệp Hoà Phát mới công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 1.637 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ giảm gần 15% YoY, đạt 413 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí và thuế, trong kỳ, công ty lãi sau thuế 300 tỷ đồng, giảm 16% YoY.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, HPA đạt doanh thu thuần 4.924 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 948 tỷ đồng; lần lượt giảm 21% và 27% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 37% YoY. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của Nông nghiệp Hoà Phát đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng mạnh là tiền mặt với gần 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là tiền gửi tại các ngân hàng.

Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 1.200 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nợ vay tài chính chiếm 647 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.700 tỷ đồng, gồm 2.850 tỷ đồng vốn cổ phần và hơn 950 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nông nghiệp Hoà Phát thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hoà Phát. Doanh nghiệp hoàn tất chào bán 30 triệu cổ phiếu trong đợt IPO vào tháng 1/2026, với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Mã chào sàn vào ngày 6/2/2026 với giá tham chiếu bằng giá IPO.

Sau khi niêm yết, cổ phiếu HPA liên tục đi xuống. Mã đóng cửa phiên 27/10 ở giá 27.850 đồng/cp, giảm 34% so với giá IPO.