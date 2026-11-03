Gắn cải cách thủ tục với bảo vệ môi trường

Công tác thu phí bảo vệ môi trường được triển khai để bảo đảm thông suốt sau sáp nhập. Ảnh minh họa: T.CÔNG

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 11 dự án và cấp giấy phép môi trường cho 18 dự án, cơ sở. Đi liền với công tác giải quyết hồ sơ, sở ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục, tham mưu thành phố tiếp tục phân cấp, ủy quyền thẩm định, cấp phép và tiếp nhận đăng ký môi trường.

Việc phân cấp, ủy quyền cũng được triển khai đồng bộ đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng. Sự thống nhất trong quy trình thực hiện đã tạo thuận lợi lớn trong khâu giải quyết công việc.

Việc thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Ảnh minh họa: P.GIANG

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hướng dẫn với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Sở duy trì 100% thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường ở mức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, xử lý không phụ thuộc địa giới hành chính. Hệ thống theo dõi tiến độ điện tử được áp dụng nhằm bảo đảm không có hồ sơ quá hạn vì lý do chủ quan.

Khi phân cấp, phân quyền các dự án từ cấp bộ xuống cấp tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục đã giảm từ 30% trở lên so với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Sở tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thêm thời gian xử lý, đặc biệt với dự án khai thác khoáng sản phục vụ cung ứng vật liệu xây dựng. Gần đây nhất, ngày 7/10/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt quy trình nội bộ điều chỉnh, giúp giảm khoảng 50% thời gian thẩm định đối với trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện tổ chức thẩm định. Nhờ áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, thủ tục cho các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng cũng được rút gọn đáng kể.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều đi cùng kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa: P.GIANG

Công tác thu phí bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì thông suốt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, chính quyền cơ sở và các đơn vị cung cấp nước sạch để tổng hợp, báo cáo. Đơn vị đang rà soát, cập nhật thông tin để hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thuộc diện kê khai nộp phí thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Theo ông Trương Xuân Tý, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các yêu cầu ghi trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép đã cấp, chuyển trọng tâm từ “kiểm soát thủ tục” sang “kiểm soát hiệu quả bảo vệ môi trường trong thực tế”. Các hoạt động hỗ trợ tuân thủ như duy trì dịch vụ công, nhắc hẹn chủ động tiếp tục được đẩy mạnh. Sự kết hợp giữa cải cách hành chính và siết chặt kỷ cương quản lý đang từng bước định hình một môi trường sản xuất, kinh doanh bền vững tại Đà Nẵng.