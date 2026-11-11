Gắn bó với Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc

Đoàn công tác phối hợp cùng lực lượng Công an xã Quảng Sơn tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng

Gắn huấn luyện với thực tiễn địa bàn

Ngay sau khi đến địa bàn, đoàn công tác Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an xã Quảng Sơn tổ chức khảo sát, nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT), đặc điểm kinh tế - xã hội và những vấn đề tiềm ẩn phức tạp tại địa phương. Trên cơ sở đó, các lực lượng trao đổi thông tin, rà soát, bổ sung phương án công tác phù hợp với tình hình thực tế, góp phần chủ động phòng ngừa, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, đoàn công tác còn phối hợp với Công an xã Quảng Sơn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra trên địa bàn. Qua đó, tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an tại các khu dân cư, kịp thời phát hiện, nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động hành quân rèn luyện trên địa bàn xã Quảng Sơn

Thượng tá Nguyễn Văn Thương - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết: “Thông qua đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp cận thực tế, sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ”.

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đợt hành quân dã ngoại còn ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động dân vận thiết thực, hướng về cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ đã cùng chính quyền và người dân địa phương phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài hơn 5 km.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức dọn dẹp vệ sinh tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Sơn

Lan tỏa tinh thần vì Nhân dân phục vụ

Chị Lục Thị Hạnh, người dân xã Quảng Sơn chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất phấn khởi và cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ công an. Những việc làm của các anh rất thiết thực, giúp cuộc sống của người dân thuận lợi hơn”.

Cùng với các hoạt động giúp dân, đoàn công tác phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương biểu diễn tạo không khí vui tươi, gần gũi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với cộng đồng dân cư.

Thông qua chương trình, người dân được phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng ngừa tội phạm.

Đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Sơn

Đánh giá về hoạt động của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Phạm Văn Duẩn nhận xét: “Các hoạt động được triển khai thiết thực, hiệu quả, không chỉ hỗ trợ địa phương trong công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT mà còn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vệ sinh môi trường và giúp đỡ Nhân dân. Địa phương mong muốn thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại về cơ sở để hỗ trợ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm ANTT”.

Đoàn công tác tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại bia ghi danh các liệt sĩ tại xã Quảng Sơn

Dịp này, đoàn công tác còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương, dọn dẹp vệ sinh tại Bia ghi danh liệt sĩ xã Quảng Sơn. Những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng.