Gắn biển tên phố mang tên danh thần Đỗ Cao Mại

Lễ gắn biển được thực hiện theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29-7-2026 của UBND Thành phố Hà Nội.

Tuyến phố Đỗ Cao Mại có chiều dài 728m, chiều rộng 13,5m; bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Xuân Tảo (tại Tòa chung cư CT2-789) đến ngã ba giao cắt cạnh số nhà BT1-13 phố Nguyễn Xuân Khoát.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại.

Đây là sự kiện văn hóa - xã hội có ý nghĩa, không chỉ đánh dấu bước phát triển trong hạ tầng đô thị địa phương, mà còn tôn vinh danh nhân quê hương, lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần vì dân, vì nước cho các thế hệ.

Tuyến phố mới mang tên Đỗ Cao Mại (1795 - 1843), một vị danh thần tài đức trọn vẹn thời Nguyễn. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Xuân Đỉnh, năm 24 tuổi, ông bắt đầu con đường khoa bảng, lần lượt đỗ Tú tài rồi Cử nhân. Trong suốt sự nghiệp quan trường, ông từng đảm nhận nhiều trọng trách như Hành tẩu bộ Lễ và sau này là Phủ doãn phủ Thừa Thiên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành (thứ ba, từ phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh trao Quyết định gắn biển phố Đỗ Cao Mại.

Theo các sắc phong còn lưu giữ, Đỗ Cao Mại là người “tinh thông việc chính thể”, nổi tiếng thanh liêm, mẫn tiệp và thận trọng. Với sự công tâm và đức độ vượt trội, ông được nhân dân vùng đất Cố đô Huế kính trọng ca tụng như một vị “Bao Công của Việt Nam”.

Không chỉ là một nhà quản lý xuất sắc, ông còn tài hoa về văn chương, tham gia biên soạn các bộ sách giá trị như toàn tập “Minh Mệnh chính yếu” (năm Minh Mệnh thứ 18 -1837) và “Từ Liêm đăng khoa lục”. Hiện nay, danh thần Đỗ Cao Mại đang được phụng thờ tại Nhà thờ họ Đỗ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Tuyến phố mới Đỗ Cao Mại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh nhấn mạnh: “Việc đặt tên đường, phố không chỉ giải quyết nhu cầu về địa chỉ, phục vụ quản lý đô thị và giao dịch của người dân, mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống vào không gian sống của cộng đồng. Sự kiện này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, hiện đại”.