Gắn biển lưu niệm tuyến đường sắt đô thị số 3: Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Pháp

Sự kiện ghi dấu ấn kết quả hợp tác giữa Hà Nội, Pháp và các tổ chức tài chính quốc tế trong phát triển giao thông đô thị, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Dự buổi lễ có bà Eléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển lưu niệm tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Thiết thực phục vụ người dân

Tuyến đường sắt đô thị số 3 là một trong những dự án giao thông đô thị quan trọng của Hà Nội, góp phần từng bước hiện thực hóa định hướng lấy giao thông công cộng làm trụ cột trong chiến lược phát triển giao thông của Thủ đô.

Kể từ khi đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đi vào hoạt động từ tháng 8-2024, tuyến đường sắt đô thị này đã mang lại những kết quả tích cực. Trong năm đầu tiên khai thác, tuyến phục vụ khoảng 6,4 triệu lượt hành khách, trung bình 21.000 lượt khách mỗi ngày, không ghi nhận sự cố nào trên đoạn tuyến đang hoạt động. Những kết quả bước đầu cho thấy vai trò của đường sắt đô thị trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm áp lực giao thông và góp phần bảo vệ môi trường.

Bà Eléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị số 3 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một công trình giao thông. Mỗi tuyến metro được hình thành là thêm một lựa chọn đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân; thêm một bước giảm ùn tắc, ô nhiễm; đồng thời mở ra khả năng tổ chức lại không gian đô thị, kết nối các trung tâm phát triển, hình thành những cộng đồng dân cư và hoạt động kinh tế gắn với giao thông công cộng.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đường sắt đô thị đang mở ra những triển vọng mới. Thành phố Hà Nội trân trọng sự quan tâm của Chính phủ Pháp đối với chương trình phát triển đường sắt đô thị; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, trong đó có khoản viện trợ không hoàn lại 10 triệu euro của Liên minh châu Âu thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà của thành phố Hà Nội cho bà Eléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài. Ảnh: Hồng Thái

Mở rộng hợp tác, hướng tới giao thông bền vững

Theo kế hoạch, công tác xây dựng đoạn ngầm gồm 4 ga hướng tới ga Hà Nội tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Cùng với việc hoàn thiện tuyến số 3, thành phố Hà Nội hướng tới phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, tăng cường kết nối các phương thức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Các đại biểu tham quan tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Khoản viện trợ 10 triệu euro của Liên minh châu Âu thông qua AFD sẽ hỗ trợ công tác chuẩn bị kéo dài tuyến số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Đoạn mở rộng dài 11km, hoàn toàn đi ngầm ở phía Nam thành phố. Nguồn viện trợ dành cho nghiên cứu khả thi, quy hoạch phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng dọc tuyến, đồng thời hỗ trợ xây dựng mạng lưới giao thông đô thị tích hợp, tăng cường kết nối đa phương thức và năng lực triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, từ những thành quả đã đạt được, Hà Nội tin tưởng hợp tác với các đối tác Pháp sẽ tiếp tục được mở rộng và nâng lên tầm cao mới. Tuyến đường sắt hiện đại sẽ là nền tảng để hai bên cùng phát triển năng lực công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác công nghiệp đường sắt và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giao thông, phát triển đô thị bền vững.

Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ, đối tác và nhà thầu, tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, sớm hoàn thành toàn tuyến, khai thác đồng bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô.

Các đại biểu trải nghiệm, tham quan tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại buổi lễ, bà Eléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài nhấn mạnh, dự án đường sắt đô thị là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Giao thông đô thị và phát triển bền vững là những ưu tiên trong quan hệ song phương, được khẳng định tại cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cách đây vài tuần.

Bà Eléonore Caroit cho rằng, dự án mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Hà Nội, góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phương thức di chuyển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi trường. Những lợi ích này không chỉ có ý nghĩa với Hà Nội mà còn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Pháp, với năng lực chuyên môn, công nghệ và tinh thần sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm, bà Eléonore Caroit cho biết, các doanh nghiệp Pháp hiện diện ở nhiều khâu, từ nghiên cứu, cung cấp trang thiết bị, toa tàu đến hệ thống tín hiệu. Bên cạnh đó là sự đóng góp về tài chính và công nghệ của các đối tác châu Âu và các tổ chức tài chính quốc tế.

Bà Eléonore Caroit bày tỏ mong muốn sự kiện gắn biển lưu niệm không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn mở ra những chương mới trong quan hệ hợp tác giữa các bên, tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong quá trình phát triển giao thông đô thị bền vững, vì lợi ích của người dân và các bên tham gia.