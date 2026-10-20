Gắn biển công trình Bệnh viện Tim cơ sở 2

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cùng đại diện các ban ngành, các bệnh viện trên địa bàn và toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Tổ hợp y tế 800 tỷ đồng ngang tầm khu vực

Được UBND TP. Hà Nội đầu tư chiến lược với tổng nguồn vốn tới 800 tỷ đồng, cơ sở 2 mang dáng dấp một tổ hợp y tế thông minh, hiện đại, với 41.800m² diện tích sàn. Công trình có 300 giường bệnh nội trú, 56 phòng khám chuyên khoa, 5 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế, 1 phòng mổ Hybrid tích hợp phòng mổ và can thiệp, cùng 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu. Phòng mổ Hybrid giúp tối ưu “giờ vàng” cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Hệ thống phòng mổ được đầu tư mới, đồng bộ với các trang thiết bị y tế hiện đại.

Bệnh viện tiên phong trang bị máy chụp cắt lớp vi tính (CT) 128 lát cắt và 512 lát cắt, hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, hai dàn mổ nội soi tiên tiến, hai máy X-quang kỹ thuật số, hệ thống siêu âm công nghệ mới và hệ thống xét nghiệm tự động hóa ngang tầm khu vực. Cùng với cơ sở mới là sự ra đời của Khoa Quốc tế, hướng tới dịch vụ y tế cao cấp theo chuẩn quốc tế cho người dân trong nước, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và du khách quốc tế.

25 năm: từ 50 giường bệnh đến trung tâm tim mạch hàng đầu

Xuất phát từ mong muốn của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, về một trung tâm điều trị chuyên sâu tim mạch cho Thủ đô, ngày 15/11/2001, UBND TP. Hà Nội ra quyết định thành lập Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Hoàn Kiếm, đặt tại số 92 Trần Hưng Đạo. Thời điểm đó, bệnh tim mạch gia tăng, nhiều người bệnh miền Bắc phải vào tận phía Nam điều trị.

Những ngày đầu với kinh phí xây dựng hơn 50 tỷ đồng, 50 giường bệnh, 82 cán bộ, viên chức, chưa có phó giáo sư hay tiến sĩ. Dưới sự dẫn dắt của vị giám đốc đầu tiên, BSCKI Lương Văn Thuận, các thầy thuốc từ Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai… được cử đi đào tạo tại Viện Tim TP. Hồ Chí Minh, Pháp và nhiều trung tâm lớn. Năm 2004, bệnh viện thực hiện thành công ca mổ tim hở đầu tiên; chỉ sau 4 tháng đã đạt ca thứ 100. Năm 2005, bệnh viện được công nhận là bệnh viện chuyên khoa hạng I.

Giai đoạn 2006-2012, bệnh viện chuẩn hóa và nâng tầm kỹ thuật: ca mổ tim thứ 1.000 năm 2006, Đơn vị Tim mạch can thiệp ra đời năm 2009, và năm 2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đạt mốc 5.000 ca mổ tim mở thành công, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật xuống dưới 1,4%. Từ năm 2012, bệnh viện phát triển toàn diện với năm mũi nhọn: nội khoa, ngoại khoa, tim mạch can thiệp, tim mạch nhi khoa và tim mạch chuyển hóa; hợp tác đào tạo với Đại học Toulouse III (Pháp), Hội Tim mạch Hoa Kỳ và chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm Tim mạch tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Doanh thu tăng từ 22,2 tỷ đồng (2005) lên 254 tỷ đồng (2013); số lượt khám từ hơn 7.000 lượt (2004) lên gần 83.000 lượt (2013).

Năm 2020, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền được bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện, đúng lúc đại dịch COVID-19. Giữa muôn vàn thách thức, tập thể đoàn kết vượt qua và phát triển mạnh mẽ. Hiện mỗi năm, bệnh viện khám cho hơn 600.000 lượt người, phẫu thuật hơn 2.300 ca (khoảng 800 ca nội soi ít xâm lấn) và can thiệp đặt stent hơn 13.000 lượt.

Bệnh viện xóa bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, triển khai Telehealth, giúp giảm 1/3 thời gian chờ đợi, và là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) trao chuỗi chứng nhận Vàng, Bạc và Đồng trong điều trị suy tim. Song hành là trách nhiệm xã hội: chương trình “Vì một trái tim khỏe” đã tài trợ phẫu thuật cho hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn và khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em vùng cao.

“Bệ phóng” cho chặng đường mới

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền bày tỏ niềm tự hào khi bệnh viện nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của thành phố đã khẳng định tên tuổi là trung tâm phẫu thuật nội soi tim hàng đầu khu vực. Theo ông, giải thưởng của Hội Tim mạch Hoa Kỳ “không chỉ là sự ghi nhận đẳng cấp quốc tế đối với chất lượng chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập sâu rộng của y tế Thủ đô trên bản đồ y học thế giới”.

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Giám đốc Nguyễn Sinh Hiền nhấn mạnh: “Với cơ sở mới, Bệnh viện Tim Hà Nội có thêm bệ phóng vững chắc để phát triển chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật khó, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp tục khẳng định vai trò là bệnh viện chuyên khoa tim mạch tuyến cuối. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nơi mọi hoạt động đều lấy người bệnh làm trung tâm.”

Thay mặt tập thể, ông cam kết cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thành kế hoạch hành động, với bốn nhiệm vụ trọng tâm: khai thác tối đa cơ sở vật chất mới, chuẩn hóa quy trình chẩn đoán, điều trị để giảm tải tuyến trên; đưa Khoa Quốc tế thành điểm sáng về dịch vụ cao cấp, kết hợp phẫu thuật nội soi và điều trị suy tim theo kỹ thuật Hoa Kỳ, hướng tới phát triển du lịch y tế cho Thủ đô; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao; và luôn lấy người bệnh làm trung tâm, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết từ trái tim đến trái tim.

“Sự kiện hôm nay không chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều cơ hội mà cũng đầy thách thức”, ông nói, đồng thời hứa toàn thể cán bộ, nhân viên sẽ đoàn kết, đổi mới sáng tạo để xây dựng bệnh viện phát triển toàn diện, hiện đại, mang tầm khu vực.

Kỳ vọng của Thủ đô

Ghi nhận nỗ lực của bệnh viện, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhấn mạnh Bệnh viện Tim Hà Nội giữ vai trò dẫn dắt, và thành phố mong muốn tác động không dừng ở một đơn vị mà lan tỏa tới các chuyên khoa tuyến trên, các bệnh viện đa khoa và y tế cơ sở.

Bà đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ cho các tuyến y tế của thành phố, trở thành địa chỉ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao. Trong quá trình vận hành, nếu có vướng mắc, bệnh viện cần báo cáo thành phố để bổ sung các tiêu chí, giải pháp kỹ thuật. “Chúng ta không chỉ dừng lại với công trình mà chúng ta làm hôm nay”, bà nhấn mạnh.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, phát biểu tại Lễ gắn biển công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Tim Hà Nội.

Một thông tin đáng chú ý, sau khi hoàn thiện và chuyển về cơ sở 2, Sở Y tế cùng ban giám đốc cam kết khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bà tin rằng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô giai đoạn 2026-2030 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, và mong Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ y tế Thủ đô.

Từ 50 giường bệnh ngày đầu, Bệnh viện Tim Hà Nội hôm nay là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến cuối của chuyên ngành tim mạch, với hai cơ sở khang trang, chăm sóc sinh mệnh cho hàng trăm nghìn người mỗi năm.

Những cống hiến ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế cùng nhiều phần thưởng cao quý, và trên hết là niềm tin yêu của nhân dân. Bước sang chặng đường mới, bệnh viện quyết tâm trở thành Trung tâm Tim mạch xuất sắc của khu vực Đông Nam Á, mãi xứng đáng với phương châm: “Hội tụ tri thức - Lan tỏa yêu thương”./.