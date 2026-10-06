Gắn bảo vệ, phát triển rừng với tạo sinh kế bền vững

Quang cảnh buổi giám sát.

Xã Nam Hòa hiện có hơn 3.800ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng gần 3.500ha, gồm hơn 336ha rừng tự nhiên và trên 3.100ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%. Diện tích rừng do các tổ chức quản lý trên 1.100ha; hộ gia đình, cá nhân quản lý hơn 1.200ha; diện tích còn lại do UBND xã quản lý.

Thời gian qua, công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn được triển khai theo đúng quy định. Các chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo vệ rừng được thực hiện kịp thời. Địa phương cũng chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế dựa vào rừng, bước đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng giữa người dân và Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu trao đổi tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, xã Nam Hòa kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển rừng bền vững và phát triển sinh kế dưới tán rừng. Địa phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giao rừng; hướng dẫn người dân triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách và sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn.