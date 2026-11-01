Gắn bảo tồn di sản văn hóa trà Tân Cương với phát triển du lịch

Một góc đồi chè Cầu Đá, xã La Bằng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ngày 1/11, tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình “Tân Cương-Tinh hoa trà Việt” nhằm góp phần tôn vinh giá trị vùng chè đặc sản, giới thiệu văn hóa trà truyền thống và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên 2026.

Với chủ đề xuyên suốt về hành trình 100 năm hình thành và phát triển thương hiệu trà Tân Cương, chương trình được xây dựng qua các nội dung “Mở hương Tân Cương,” “Dấu ấn 100 năm danh trà,” “Sắc trà Tân Cương,” “Hội tụ hương trà,” “Theo dấu búp trà”

Các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Sắc trà Tân Cương,” giao lưu, thưởng trà và quảng bá sản phẩm mở rộng cơ hội đưa sản phẩm chè Tân Cương đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, khi đến với chương trình, du khách có dịp tìm hiểu lịch sử vùng chè, gặp gỡ những người làm nghề, khám phá quy trình chế biến và thưởng thức sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi "Bàn tay vàng chế biến chè". (Ảnh: Thu Hằng/ TTXVN)

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, hoạt động quảng bá thương hiệu và kết nối du lịch trải nghiệm góp phần mở rộng cơ hội đưa sản phẩm chè Tân Cương đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Ông Đồng Đức Phương, Phó Chủ tịch xã Tân Cương cho biết, địa phương xác định cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập mà còn là tài sản văn hóa, niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân.

Thông qua chương trình, xã mong muốn giới thiệu sâu rộng hơn những giá trị đặc trưng của vùng chè, kết nối hoạt động sản xuất với du lịch trải nghiệm, đồng thời khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia gìn giữ, phát huy nghề truyền thống.

Xã Tân Cương định hướng bảo tồn cảnh quan vùng chè, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng các điểm đến để du khách có thể trực tiếp tìm hiểu văn hóa trà.

Những giá trị văn hóa trà Tân Cương được hình thành và bồi đắp qua quá trình lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ người dân địa phương. Bằng kinh nghiệm tích lũy trong lựa chọn giống, chăm sóc, thu hái và chế biến, người dân đã tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm trà nơi đây.

Năm 2023, “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với một nghề truyền thống và khẳng định giá trị của kho tàng tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt là một trong những cơ sở tiêu biểu của vùng chè Tân Cương. Được thành lập năm 2016, hợp tác xã từng bước xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư nhà xưởng, ứng dụng quy trình sản xuất an toàn và đổi mới công nghệ chế biến. Hợp tác xã có gần 70 ha chè nguyên liệu tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ, nhà xưởng rộng trên 2.000m2 và hệ thống kho lạnh bảo quản 400m2, duy trì dây chuyền khép kín tự động hóa khoảng 70%. Nhiều sản phẩm của đơn vị đã được công nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt cho rằng, phát triển sản phẩm chè hiện nay ngoài việc đáp ứng nhu cầu thị trường còn phải giữ được bản sắc riêng của vùng chè. Hợp tác xã chú trọng kiểm soát chất lượng nguyên liệu, quy trình sản xuất và đa dạng hóa hoạt động giới thiệu sản phẩm.

Việc kết hợp tham quan, trải nghiệm chế biến và thưởng trà giúp du khách hiểu rõ hơn công sức, kỹ thuật của người làm nghề, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm.

Sức hấp dẫn của văn hóa trà Tân Cương cũng để lại ấn tượng với nhiều du khách quốc tế khi đến với chương trình. Giáo sư Alessio Malcevschi, đến từ Đại học Parma, Italia chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những đồi chè bao la, xanh mướt, không khí trong lành cùng hương vị và văn hóa trà đặc biệt của Tân Cương. Quê hương tôi cũng có trà, tuy nhiên vị đậm đà và ngọt hậu của trà Tân Cương thật khó quên. Dù chưa được trải nghiệm quy trình chế biến, nhưng chắc chắn trong thời gian ở Thái Nguyên tôi sẽ tìm hiểu và tham gia các công đoạn làm chè để hiểu rõ hơn bí quyết tạo nên sản phẩm đặc trưng này.”

Thông qua chương trình “Tân Cương-Tinh hoa trà Việt”, địa phương kỳ vọng tiếp tục quảng bá thương hiệu chè, phát huy giá trị di sản, kết nối sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, qua đó giới thiệu sâu rộng hơn hình ảnh vùng chè Tân Cương với những giá trị văn hóa, con người và trải nghiệm đặc sắc của vùng đất trăm năm./.