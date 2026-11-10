Gắn bảo hiểm thất nghiệp với tuyển dụng, đào tạo nghề nhằm thu hẹp khoảng cách cung - cầu lao động

Hoạt động tư vấn BHTN cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp danh sách vị trí tuyển dụng. (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM)

Nhu cầu tuyển dụng tăng, lao động có kỹ năng được chú trọng

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tuyển dụng hơn 19.500 vị trí, trong khi số người có nhu cầu tìm việc gần 18.000 người. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng nhìn chung cao hơn số người tìm việc được thống kê, tình trạng thiếu hụt lao động vẫn tập trung ở một số ngành nghề cụ thể.

Đáng chú ý, nhóm vận hành máy và lao động kỹ thuật cần tuyển 1.952 vị trí nhưng chỉ ghi nhận 1.669 người tìm việc. Ngành chế biến gỗ và sản phẩm nội thất có 1.328 vị trí tuyển dụng, trong khi nguồn cung tương ứng là 860 người.

Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung ở lĩnh vực kinh doanh, thương mại điện tử, sản xuất và logistics, khi doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Trước nhu cầu đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự kiến tổ chức tám phiên giao dịch việc làm và năm buổi tư vấn kỹ năng tìm việc trong tháng 11/2026, đồng thời cập nhật chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp. Đây là cơ hội để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc và được hỗ trợ kỹ năng ứng tuyển.

Tại Hà Nội, Bản tin Bức tranh thị trường lao động Hà Nội năm 2026 số 2 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

Trong quý III/2026, nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 36,1% tổng nhu cầu tuyển dụng được thống kê. Trong số 4.492 vị trí thuộc nhóm trình độ này được phân tích, có 52,7% thuộc các nghề chuyên môn kỹ thuật bậc trung và bậc cao; 70,3% có mức lương chào tuyển từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Đáng chú ý, tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo giảm từ 26,5% trong quý I xuống 19% trong quý III/2026. Xu hướng này cho thấy kỹ năng nghề ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng tiếp cận việc làm, nhất là trong những lĩnh vực đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình sản xuất.

Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông tin về cơ cấu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng là cơ sở quan trọng để lựa chọn công việc hoặc định hướng đào tạo lại. Vì vậy, hoạt động tư vấn BHTN cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp danh sách vị trí tuyển dụng.

Đẩy mạnh kết nối việc làm, đào tạo nghề với BHTN

Trước thực tế đó, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo nhóm ngành, địa bàn và trình độ trở thành giải pháp thiết thực. Đơn cử, ngày 31/10/2026, tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng – Cơ khí – Giao thông lần thứ 2 năm 2026.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng – Cơ khí – Giao thông lần thứ 2 năm 2026 tạo điều kiện cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp. (Nguồn: Sở Nội vụ TP Hà Nội)

Sự kiện đã thu hút 39 doanh nghiệp, nhà thầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng với hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm cùng sự tham gia của 15 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Hoạt động này tạo điều kiện để người lao động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp.

Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 191 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho 10.400 lao động. Tính chung 10 tháng, các phiên giao dịch và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm đã giúp 11.400 người có việc làm.

Những kết quả này cho thấy hoạt động giải quyết BHTN cần tiếp tục gắn chặt với tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng. Đặc biệt, việc thu thập thông tin cung - cầu lao động, cập nhật nhu cầu tuyển dụng và tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp các Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn sát hơn với năng lực, nguyện vọng của từng người.

Qua đó, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ giúp người lao động ổn định thu nhập trước mắt mà còn có thể trở thành giai đoạn chuẩn bị kỹ năng, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu và ổn định thị trường lao động.