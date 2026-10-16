Gắn bảo đảm an ninh, trật tự với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Chiều 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026 với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì.

Tham dự diễn đàn còn có 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lực lượng Công an, Hội Nông dân, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hơn 200 nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ, người nông dân ở tuyến đầu của sự chuyển đổi ấy. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, song những nguy cơ mới về an ninh cũng ngày càng hiện hữu.

“Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026 có chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Bên cạnh những tiện ích thiết thực, tình trạng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử, phát tán thông tin sai sự thật và thao túng thông tin đang tác động đến cá nhân, gia đình và sự ổn định của cộng đồng. Vì vậy, cần tạo điều kiện để người nông dân phát huy vai trò chủ thể trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố không đồng nghĩa với việc thu hẹp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên (TP Bắc Ninh) Nguyễn Đức Trung đặt vấn đề: Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm hình thành những thôn có quy mô lớn, hàng nghìn hộ dân, khiến địa bàn quản lý rộng hơn, dân số thay đổi, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong khi đó, số lượng trưởng thôn và các chức danh liên quan có thể giảm, phải phụ trách địa bàn rộng hơn. Ông Trung đề nghị làm rõ phương án bố trí lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau sáp nhập.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên (TP Bắc Ninh) Nguyễn Đức Trung đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Trả lời câu hỏi, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố làm tăng quy mô dân số, mở rộng địa bàn quản lý, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Quan điểm của Bộ Công an là không để việc sắp xếp làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng, không để phát sinh khoảng trống trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2543/BCA-V05 ngày 27/5/2026, hướng dẫn Công an các địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền giữ ổn định số lượng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện có, không cắt giảm cơ học; đồng thời bố trí, điều chỉnh lực lượng phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp, sáp nhập.

Tùy đặc điểm địa bàn, có thể bố trí một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ 5 đến 10 thành viên; đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, có thể tăng số lượng thành viên. Việc bố trí cụ thể do cấp có thẩm quyền của địa phương quyết định theo quy định.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ﻿trả lời câu hỏi tại diễn đàn.

Liên quan đến vấn đề trên, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết thêm, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an chính thức kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện, đồng thời chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ về các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã.

Qua sơ kết một năm triển khai chủ trương này, Bộ Công an rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Quan trọng nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân. Việc phục vụ người dân, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở phải được thực hiện liên tục, hiệu quả.

Thực tế, năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24%; trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giảm 12,84%. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chuyển biến tích cực; an ninh, trật tự trên các địa bàn cơ bản được giữ vững, không phát sinh gián đoạn do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số

Tại diễn đàn, bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ quan tâm đến giải pháp triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, nơi hạ tầng mạng và nhận thức của người dân còn hạn chế; đồng thời đề cập việc hỗ trợ cập nhật thông tin cư trú.

Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, để rút ngắn khoảng cách nhằm phục vụ công tác quản lý dữ liệu dân cư khu vực nông thôn tốt hơn, thứ nhất, phát triển hạ tầng viễn thông tận thôn, bản.

Thay vì chờ người dân tự đến, công an cơ sở chủ động tiếp cận: Công an các địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở, đoàn thể tăng cường hướng dẫn lưu động tại bộ phận “một cửa”, đến tận hộ dân hỗ trợ kích hoạt VNeID, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trả lời băn khoăn của nông dân.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyến cáo bà con cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số. Người dân tuyệt đối không để lộ mật khẩu, mã OTP, thông tin định danh cá nhân; không truy cập, không kích hoạt các đường link lạ được gửi đến điện thoại nếu không xác định được nguồn gốc và tính chính thống. Đây là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại diễn đàn.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chia sẻ, công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn dữ liệu, tài khoản định danh điện tử, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý cư trú, giải quyết khiếu kiện và mâu thuẫn tại cơ sở đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi sự thích ứng nhanh nhạy, nhịp nhàng và sát sao hơn nữa từ cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an và Hội Nông dân các cấp.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không ngừng nâng cao “sức đề kháng” cho quần chúng nhân dân trước các âm mưu, hành động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tội phạm mạng, tội phạm hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở với sự thích ứng linh hoạt theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh trật tự với việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững. Lực lượng Công an nhân dân không ngừng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; quyết tâm xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”; luôn lấy sự bình yên, hạnh phúc, an toàn và niềm tin của nhân dân làm thước đo, mục tiêu phấn đấu cao nhất trong mọi nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ chiến sỹ công an.