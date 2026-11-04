Gần 9km cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được bàn giao về TP Hà Nội

Đoạn tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (từ Km0+000 - Km8+772,76) sẽ được cải tạo, mở rộng đồng bộ trong dự án đường kết nối do UBND TP Hà Nội làm cơ quan có thẩm quyền.

Lưu lượng phương tiện di chuyển lớn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: TL.

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ trở thành một bộ phận của tuyến đường kết nối, được tổ chức thống nhất về quy mô, phân làn, phân luồng, tốc độ khai thác, hệ thống giao thông thông minh (ITS), báo hiệu và chiếu sáng.

Việc chuyển giao sẽ giúp Hà Nội thống nhất quản lý, vận hành và bảo trì toàn tuyến, phù hợp với chủ trương phân cấp, nâng cao trách nhiệm của địa phương.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I và các đơn vị liên quan bàn giao tài sản theo quy định.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công tác quản lý, khai thác và bảo trì được duy trì liên tục, không gián đoạn.

Việc điều chuyển nhằm thống nhất đầu mối quản lý đoạn tuyến, trong bối cảnh khu vực này được cải tạo, mở rộng để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.