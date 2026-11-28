Cụ thể, đối với tiến độ triển khai chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số (đợt 1) trên website binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn và ứng dụng SmartLMS - Bình dân học vụ số, số học viên đăng nhập học tập đạt gần 31 ngàn (chiếm gần 98% số lượng học viên đã ghi danh). Đặc biệt đã có hơn 30,3 ngàn học viên hoàn thành toàn bộ chuyên đề và kỳ kiểm tra sát hạch, đạt trên 96% trên tổng số tài khoản học viên ghi danh khóa học.

Đoàn viên thanh niên phường Long Thành hướng dẫn đồng bào Chăm tại khu phố Bình Sơn 2 thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Hải Hà

Đối với triển khai học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số (đợt 2) trên website dongnai.binhdanhocvuso.gov.vn do Bộ Công an cung cấp và phân quyền cho thành phố, tính đến cuối tháng 11-2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 72,9 ngàn người tham gia. Trong đó có gần 66,6 ngàn học viên đã hoàn thành khóa học, đạt hơn 91,2% trong tổng số người tham gia.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai thí điểm chương trình phổ cập kỹ năng số cho người dân (từ ngày 9-11 đến 9-12-2026) tại 5 xã, phường gồm: Xuân Hòa, Bình Phước, Biên Hòa, Long Thành, Phú Riềng và lan tỏa đến toàn thể nhân dân trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn thành phố theo phương châm “Học thật - Làm thật - Hiệu quả thật”. Đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 10,3 ngàn người dân tham gia học tập các kỹ năng thiết yếu như: sử dụng thiết bị thông minh, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo cơ bản và an toàn thông tin. Trong đó đã có hơn 6,6 ngàn người hoàn thành khóa học (chiếm trên 64%).

Đối với cuộc thi trực tuyến “Công dân số Đồng Nai: Kỹ năng thông minh - Công vụ chuyên nghiệp” trên ứng dụng Công dân số Đồng Nai (Dong Nai City), qua khoảng 2 tuần triển khai, đến nay đã có hơn 16,1 ngàn người tham gia.