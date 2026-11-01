Gần 950 học sinh tham gia chương trình 'Tòa tuyên án' về bạo lực học đường

Hình ảnh tại chương trình “Tòa tuyên án”.

Vừa qua, tại Trường THCS Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, Chi đoàn VKSND khu vực 11 - 12 phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Liêm, Đoàn Thanh niên xã Hàm Liêm và nhà trường tổ chức chương trình “Tòa tuyên án” kết hợp tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Hoạt động nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa bạo lực học đường.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo VKSND, TAND khu vực 12; đại diện các đơn vị phối hợp, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu, giáo viên cùng gần 950 học sinh Trường THCS Hàm Chính.

Nội dung chính của chương trình là phiên tòa giả định tái hiện một tình huống pháp lý liên quan đến bạo lực học đường, với hành vi bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Thông qua diễn biến phiên tòa, các em học sinh được tiếp cận một cách trực quan với trình tự xét xử, hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý có thể phát sinh khi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bên cạnh theo dõi phiên tòa giả định, học sinh còn trực tiếp tham gia phần giao lưu, trả lời các câu hỏi pháp luật. Qua đó, các em có thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử trước những mâu thuẫn trong đời sống và học đường, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như tôn trọng quyền, lợi ích của người khác.

Chương trình đồng thời lồng ghép tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Liêm trao 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung được chuyển tải theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em bước đầu tiếp cận quy định mới và hiểu thêm nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công theo quy định pháp luật.

Việc kết hợp giữa phiên tòa giả định với tuyên truyền pháp luật giúp những quy định vốn mang tính chuyên môn được thể hiện bằng các tình huống gần gũi, tạo điều kiện để học sinh dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Qua câu chuyện pháp lý được tái hiện tại phiên tòa, thông điệp về phòng ngừa bạo lực học đường cũng được chuyển tải rõ ràng: những mâu thuẫn trong học tập, sinh hoạt cần được giải quyết bằng cách ứng xử phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để xử lý bất đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Liêm trao 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực, vượt khó vươn lên.

Chương trình “Tòa tuyên án” kết hợp tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn và nhà trường.

Thông qua những tình huống pháp lý cụ thể, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và kỹ năng ứng xử, cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạn chế bạo lực.