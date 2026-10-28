Gần 95% hộ dân Hà Nội đồng ý sáp nhập 3 xã của Phú Thọ

Theo đề án, Vườn quốc gia Ba Vì là rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và môi trường sinh thái, gắn với không gian văn hóa Tản Viên - Ba Vì và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.

Hiện nay, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, diện tích 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Bản đồ khu vực 3 xã ở Phú Thọ nhập về Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhân dân, ngày 26/10, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến.

Đề án sẽ điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý. Diện tích điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc phạm vi vùng đệm trên địa giới các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, với 1.057 người thuộc 243 hộ dân.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bổ sung 1.338ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38ha vào xã Yên Xuân, TP Hà Nội.

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Sau điều chỉnh, diện tích Hà Nội tăng 1,19%, lên 3.399,90 km², đạt khoảng 136% chuẩn 2.500 km² của thành phố trực thuộc trung ương. Diện tích Phú Thọ giảm 0,43%, còn 9.321,32 km², đạt khoảng 116,5% so với mức cao nhất là 8.000 km² (đạt chuẩn của tỉnh miền núi).

Không thêm đơn vị hành chính cấp xã mới

Theo đề án, việc điều chỉnh không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới; không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân thuộc TP Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Trọng tâm là điều chỉnh quy mô phục vụ, địa bàn quản lý của các đơn vị hiện hữu; rà soát bán kính tiếp cận trụ sở, trường học, cơ sở y tế, văn hóa, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng số.

Đề án cũng nêu, không mặc nhiên chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo địa bàn điều chỉnh; việc bố trí, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất căn cứ vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích địa bàn chính thức, biên chế được giao và khả năng cân đối nguồn lực theo quy định hiện hành.

Nhân dân đồng thuận cao với đề án

Từ ngày 22-25/10, Hà Nội đã lấy ý kiến người dân ở 126 xã, phường về đề án.

Theo số liệu tổng hợp, toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình, thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,6%. Trong đó có 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

Phú Thọ cũng đã lấy ý kiến 1.006.906 hộ gia đình. Kết quả là 977.701 hộ đồng ý với đề án, chiếm 97,10% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; 6.293 hộ không đồng ý, chiếm 0,62% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh.

Đối với 3 xã, phường trực tiếp được điều chỉnh địa giới hành chính, tỉ lệ người dân đồng ý như sau: phường Kỳ Sơn 95,38%, xã Thịnh Minh 95,16% và xã Lương Sơn 93,74%.