Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong năm 2026, đơn vị đã giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 18 bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Kết quả ghi nhận trên hồ sơ khá tích cực: 100% bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, treo biển cấm hút thuốc và tổ chức ký cam kết. Nhiều đơn vị còn lồng ghép tư vấn cai nghiện thuốc lá trong quá trình khám, chữa bệnh.

Những mẩu thuốc lá xuất hiện trong khuôn viên một bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, thực tế giám sát cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Có đến 94,4% bệnh viện ghi nhận mẩu thuốc lá trong khuôn viên, 44,4% ghi nhận hành vi hút thuốc lá trực tiếp và chỉ có 1/18 đơn vị đạt đầy đủ 9 tiêu chí bệnh viện không khói thuốc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhận định, những con số trên cho thấy khoảng cách giữa việc thực hiện quy định và thay đổi hành vi vẫn còn đáng kể. Việc treo biển cấm hút thuốc, xây dựng kế hoạch hay ký cam kết là những bước cần thiết, nhưng chưa đủ để bảo đảm môi trường bệnh viện không khói thuốc nếu thiếu hoạt động kiểm tra, giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

Tại các cơ sở y tế, hành vi hút thuốc vẫn có thể diễn ra ở những khu vực như nhà xe, hành lang, căn tin hoặc khu vực cổng bệnh viện. Người hút thuốc có thể là thân nhân người bệnh đang chịu áp lực, căng thẳng trong quá trình chăm sóc người thân. Tuy nhiên, việc hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện khiến những người xung quanh phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư. Không có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động nào được xem là an toàn.

Đặc biệt, tại bệnh viện, những người có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ khói thuốc thường là bệnh nhân, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Việc tiếp xúc với khói thuốc có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khỏe.

Để xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho rằng cần có sự phối hợp và trách nhiệm từ cả người dân lẫn cơ sở y tế. Đối với người dân, không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện là trách nhiệm đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Chí Minh khuyến cáo, khi cần giải tỏa căng thẳng, người dân hãy chọn một cách khác thay vì hút thuốc. Khi phát hiện hành vi vi phạm, hãy thông báo cho nhân viên y tế hoặc bảo vệ để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Về phía các cơ sở y tế, cần tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, tập trung vào những khu vực dễ phát sinh vi phạm như khu vực chờ, nhà vệ sinh, nhà xe và căn tin. Bên cạnh đó, cần phân công đầu mối chịu trách nhiệm tại từng khoa, phòng; phát huy vai trò nêu gương của nhân viên y tế và lồng ghép tư vấn cai nghiện thuốc lá trong quá trình khám, chữa bệnh.