Gần 95.000 người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số diễn ra vào sáng ngày 8/10 tại Hà Nội.

Sáng 8/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Cục Dân số tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)". Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và chủ trì buổi lễ.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20/8 đến 20/9/2026, nhằm cung cấp kiến thức về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời góp phần xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, xã hội.

Sau 30 ngày phát động, cuộc thi thu hút 94.752 người tham gia, trong đó có 86.715 bài dự thi hợp lệ và 8.037 bài không hợp lệ, đến từ 34/34 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số lượng bài dự thi nổi bật như Hưng Yên với 7.702 bài, Hải Phòng 6.432 bài, Thái Nguyên 6.346 bài và Lào Cai 5.953 bài. Khối lực lượng vũ trang nhân dân cũng tham gia tích cực.

Kết quả phần thi trắc nghiệm cho thấy, điểm trung bình đạt 80,59 điểm. Có 20.745 thí sinh trả lời đúng 10/10 câu hỏi, chiếm 23,9%; 23.914 thí sinh trả lời đúng 9/10 câu, chiếm 27,6%.

Hàng chục nghìn bài viết tự luận gửi về cuộc thi phản ánh nhiều góc nhìn về áp lực sinh con trai trong một số gia đình, dòng họ, đồng thời khẳng định giá trị của trẻ em gái. Nhiều bài viết đề xuất các mô hình, sáng kiến có thể triển khai tại cơ sở như đưa quy ước bình đẳng giới vào hương ước thôn, xóm; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; thành lập câu lạc bộ các gia đình sinh con một bề là gái thành đạt và lan tỏa những câu chuyện thành công của phụ nữ, trẻ em gái.

Cuộc thi thu hút 94.752 người tham gia

Hơn 2.600 bài viết được đăng tải trên Fanpage Truyền thông dân số Việt Nam, thu hút trên 15,8 triệu lượt xem và 839.000 lượt tương tác. Trong đó có hơn 224.000 lượt thích, 59.000 lượt bình luận và trên 105.300 lượt chia sẻ. Fanpage tăng thêm 9.210 lượt theo dõi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cục Dân số tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời khai thác kho dữ liệu bài viết tự luận của cuộc thi để chọn lọc, biên tập các mô hình, giải pháp tiêu biểu, phục vụ nhân rộng tại địa phương.

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, phòng khám siêu âm và các cơ sở liên quan; xử lý nghiêm hành vi siêu âm xác định giới tính thai nhi, phổ biến tài liệu hướng dẫn lựa chọn giới tính hoặc can thiệp phá thai vì lý do giới tính theo quy định pháp luật.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 1 giải tập thể, 9 giải cá nhân, 1 giải "Bài viết truyền cảm hứng" và 11 giải chuyên đề cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi.

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2025 vẫn ở mức 110 bé trai/100 bé gái, cao hơn mức cân bằng tự nhiên 104-106 bé trai/100 bé gái. Nếu tỷ số này tiếp tục duy trì, Việt Nam được dự báo có thể dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49 vào năm 2039 và 2,5 triệu vào năm 2059. Cục Dân số, Bộ Y tế