Gần 95.000 người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sáng ngày 22/9/2026, Cục Dân số tổ chức họp Ban Giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)”. Cuộc thi được thực hiện theo Kế hoạch số 41/KH-CDS ngày 02/7/2026 của Cục Dân số, diễn ra trong 30 ngày (từ 20/8/2026 đến 20/9/2026).

Sau 30 ngày diễn ra, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số đã thu hút 94.752 người tham gia, trong đó 86.715 bài dự thi hợp lệ. Hàng chục nghìn bài tự luận đã chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn về áp lực sinh con trai, giá trị của trẻ em gái và các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Trưởng Ban Giám khảo cùng các thành viên Ban Giám khảo trao đổi về cuộc thi.

Theo tổng hợp trên hệ thống phần mềm của Ban Tổ chức, cuộc thi đã đóng hệ thống vào 24h ngày 20/9/2026 với 94.752 người tham gia. Trong số này có 86.715 bài dự thi hợp lệ và 8.037 bài không hợp lệ, gồm 7.647 bài không thực hiện phần tự luận và 390 bài có điểm trắc nghiệm bằng 0.

Cuộc thi do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026. Ngay từ khi phát động, Ban Tổ chức xác định đây không chỉ là hoạt động cung cấp kiến thức mà còn là một hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến giới và khẳng định giá trị của trẻ em gái, phụ nữ.

Hơn 44.000 người trả lời đúng 9-10 câu trắc nghiệm

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức cuộc thi, ông Mai Trung Sơn, Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Truyền thông dân số cho biết: Kết quả tổng hợp cho thấy điểm trung bình phần thi trắc nghiệm đạt 80,59 điểm. Có 20.745 thí sinh trả lời đúng cả 10/10 câu hỏi, chiếm 23,9% số bài dự thi hợp lệ; 23.914 người trả lời đúng 9 câu, chiếm 27,6%.

Như vậy, hơn 44.600 người dự thi đạt từ 9/10 câu trắc nghiệm trở lên. Nội dung trắc nghiệm tập trung vào những kiến thức cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh, trong đó có nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy đối với gia đình và xã hội, chính sách, pháp luật về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới và các thông điệp tôn vinh giá trị trẻ em gái, phụ nữ.

Ông Mai Trung Sơn, Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Truyền thông dân số trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức cuộc thi với Cục trưởng Cục Dân số và các thành viên Ban Giám khảo.

Theo Ban Tổ chức, kết quả phần thi cho thấy nhiều người tham gia đã chủ động tìm hiểu các quy định, chính sách liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi, bình đẳng giới và những hệ lụy xã hội của tình trạng này.

Theo thể lệ được Cục Dân số công bố, mỗi người chỉ được dự thi một lần. Bài thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và một phần tự luận, với tổng điểm được tính từ hai phần. Phần tự luận có độ dài không quá 2.000 từ và người dự thi được sử dụng hình ảnh, video minh họa.

Hàng chục nghìn bài viết kể câu chuyện về trẻ em gái

Nếu phần trắc nghiệm phản ánh mức độ tiếp cận kiến thức, các bài tự luận lại cho thấy nhiều góc nhìn đời sống về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, hàng chục nghìn bài viết đã đề cập đến áp lực phải sinh con trai trong một số gia đình, dòng họ; đồng thời chia sẻ câu chuyện, góc nhìn về giá trị của trẻ em gái và phụ nữ. Nhiều bài dự thi gửi kèm hình ảnh, video và đề xuất các mô hình, cách làm có thể triển khai tại cộng đồng.

Một số sáng kiến được đề cập như đưa nội dung bình đẳng giới vào hương ước, quy ước thôn xóm; phát huy vai trò của người có uy tín; xây dựng câu lạc bộ các gia đình sinh con một bề là gái và thành đạt; kể những câu chuyện về thành công của trẻ em gái, phụ nữ.

Đây cũng là nội dung được đặt ra trong thể lệ cuộc thi, khi Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ cũng như những mô hình, cách làm sáng tạo trong vận động giảm thiểu tình trạng này. Các bài tự luận hợp lệ được đăng tải trên trang Facebook “Truyền thông dân số Việt Nam”.

Không chỉ dừng ở số lượng bài dự thi, hoạt động trên Fanpage “Truyền thông dân số Việt Nam” cũng ghi nhận mức tương tác đáng kể. Hơn 2.600 bài viết đã được đăng tải, tập trung vào các chủ đề như chia sẻ câu chuyện, cảm nghĩ về mất cân bằng giới tính khi sinh; giá trị của trẻ em gái; những mô hình, cách làm hay và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Các bài đăng thu hút hơn 15,8 triệu lượt xem, tăng 5.172% so với trước khi cuộc thi diễn ra; tổng số lượt tương tác đạt khoảng 839.000, tăng 5.362%. Trong đó có hơn 224.000 lượt thích, 59.000 lượt bình luận và hơn 105.300 lượt chia sẻ. Fanpage cũng tăng thêm 9.210 lượt theo dõi, tương đương mức tăng 4.878%.

Việc gần 95.000 người tham gia và hàng chục nghìn bài viết được gửi về cho thấy chủ đề mất cân bằng giới tính khi sinh đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng. Qua hình thức thi trực tuyến kết hợp trắc nghiệm và tự luận, cuộc thi đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động tìm hiểu kiến thức, chia sẻ câu chuyện thực tế và đề xuất những cách làm hướng tới bình đẳng giới, giảm định kiến đối với trẻ em gái và phụ nữ.

Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số diễn ra từ 0h ngày 20/8 đến 24h ngày 20/9/2026 trên phạm vi toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cục Dân số tổ chức cuộc thi trên nền tảng số nhằm đổi mới cách truyền thông dân số, đưa thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh và bình đẳng giới đến gần hơn với cộng đồng. Theo thể lệ, thời gian chấm thi kéo dài từ ngày 21/9 đến 5/10/2026, tổng kết và trao giải dự kiến vào trung tuần tháng 10. Cuộc thi có một giải tập thể trị giá 8 triệu đồng; 9 giải cá nhân gồm giải Nhất 7 triệu đồng, giải Nhì 4 triệu đồng, 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 4 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra còn có giải “Bài viết truyền cảm hứng” trị giá 4 triệu đồng, được xác định thông qua tương tác trên Fanpage “Truyền thông dân số Việt Nam”. Tổng giá trị giải thưởng là 33 triệu đồng.