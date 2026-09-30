Gần 923.000 tỷ đồng đầu tư 29 dự án cao tốc theo phương thức PPP

Bộ Xây dựng công bố danh mục các dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) trong giai đoạn 2026–2030.

Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) trong giai đoạn 2026–2030.

Theo danh mục, có 29 dự án, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 922.812 tỷ đồng, được phân thành hai nhóm theo mức độ ưu tiên.

15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1

Nhóm ưu tiên 1 gồm 15 dự án, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 523.000 tỷ đồng.

Trong nhóm này có một số dự án quy mô lớn như Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Nha Trang – Đà Lạt; Hà Tiên – Rạch Giá; cùng các dự án mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Vành đai 3 TP.HCM.

Một số tuyến được đề xuất đầu tư mới nhằm hoàn thiện mạng lưới cao tốc, tăng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, khu vực cửa khẩu, cảng biển và các vùng sản xuất.

Nhóm ưu tiên 2 gồm 14 dự án, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 400.000 tỷ đồng.

Việc phân nhóm nhằm xác định thứ tự ưu tiên trong quá trình chuẩn bị, xúc tiến và huy động nguồn lực đầu tư.

Huy động nguồn lực ngoài ngân sách

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn phát triển hệ thống đường bộ cao tốc giai đoạn tới rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách nhà nước có giới hạn. Việc đẩy mạnh đầu tư theo phương thức PPP nhằm huy động thêm nguồn lực của khu vực tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Đối với từng dự án, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, quy mô, nhu cầu vốn, khả năng cân đối phần vốn nhà nước và phương án tài chính phù hợp.

Khả năng thu hút nhà đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lưu lượng phương tiện, phương án thu phí, thời gian hoàn vốn, chi phí vốn và mức độ tham gia của Nhà nước trong từng dự án.

Theo quy định về PPP, Nhà nước có thể tham gia bằng nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng và các hình thức khác theo quy định nhằm nâng cao tính khả thi của dự án.

Việc phân chia, chia sẻ phần tăng hoặc giảm doanh thu so với phương án tài chính cũng được thực hiện theo điều kiện và trình tự do pháp luật về PPP quy định.

Bộ Xây dựng cho biết danh mục 29 dự án được xây dựng để chủ động giới thiệu, xúc tiến và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hệ thống đường bộ cao tốc.

Với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 923.000 tỷ đồng, khả năng đưa các dự án từ danh mục xúc tiến thành dự án có tính khả thi về tài chính sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng huy động nguồn vốn tư nhân cho hệ thống cao tốc giai đoạn 2026–2030.