Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo, lĩnh vực bất động sản ghi nhận chuyển biến tích cực về tăng trưởng, trong khi các chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tiếp tục được triển khai trên cả nước.

Theo Bộ Xây dựng, giá trị tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 5,15%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng được cải thiện qua từng quý, từ 4,64% trong quý I lên 5,13% trong quý II và 5,63% trong quý III/2026.

Trong khi đó, theo kịch bản tại Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,2% đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong cả năm 2026.

Về nguồn cung nhà ở, từ đầu năm đến nay, cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn. Bên cạnh đó, 128 dự án được khởi công, cung cấp quy mô dự kiến 183.293 căn, trong đó có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Gần 911.000 căn nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước (Ảnh: Hữu Thắng).

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với tổng quy mô 910.933 căn và tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong số này, 363 dự án đã hoàn thành, tương ứng 216.626 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng. Ngoài ra, 293 dự án đã khởi công và đang triển khai, quy mô 363.065 căn, tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng.

Đối với nhóm dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, có 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 331.242 căn và tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số căn nhà ở xã hội thuộc các dự án đã hoàn thành, đang triển khai và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt khoảng 91% chỉ tiêu của Đề án.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, cả nước hiện có 114 dự án nhà ở xã hội có bố trí nhà cho thuê, với tổng quy mô 63.970 căn. Trong đó, hơn 8.300 căn đã hoàn thành, đạt 48% kế hoạch năm 2026.

Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm nay, số căn nhà ở cho thuê hoàn thành sẽ đạt 18.049 căn, tương đương 105% kế hoạch được giao.

Ở lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD, với nội dung sửa đổi năm 2026.

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu ý kiến để trình Chính phủ và Quốc hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Hai dự án luật dự kiến được trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.

Cùng với công tác hoàn thiện pháp luật, Bộ sẽ xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới. Bộ cũng dự kiến xây dựng nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho các địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ. Công tác theo dõi diễn biến thị trường cũng được tiếp tục nhằm kịp thời đề xuất giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.