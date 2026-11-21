Ngày 21/11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức hội nghị quốc tế thông tin và tham vấn kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện ba dự án đường sắt đô thị gồm: tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM và metro số 6 giai đoạn 1 (Bà Quẹo - Phú Hữu).

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà thầu trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp, cùng nhiều đơn vị tham gia trực tuyến. Các đại biểu được cung cấp thông tin về quy mô, định hướng kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những yêu cầu liên quan đến chuyển giao công nghệ của từng dự án.

Đây đều là các dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công, nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của TP.HCM, góp phần mở rộng kết nối giao thông công cộng, liên kết các khu vực phát triển mới và tăng cường kết nối vùng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, trong quá trình triển khai các dự án, thành phố định hướng phân chia thành hai nhóm gói thầu chính. Trong đó, nhóm gói thầu xây lắp thực hiện từ phần dưới ray trở xuống; nhóm gói thầu từ phần ray trở lên được nghiên cứu theo hướng mua sắm tập trung cho các dự án.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thông tin định hướng lựa chọn nhà thầu cho ba dự án metro.

Việc mua sắm tập trung nhằm tăng khả năng tích hợp, đồng bộ hệ thống thiết bị, phục vụ hiệu quả công tác vận hành và tự động hóa. Ban Quản lý đường sắt đô thị mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các nhà thầu trong nước và quốc tế để hoàn thiện phương án phân chia gói thầu, lựa chọn nhà thầu phù hợp với đặc điểm từng dự án.

Tăng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia

Một trong những định hướng quan trọng được lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị nhấn mạnh là từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường sắt đô thị.

Theo ông Phan Công Bằng, thông qua việc liên danh với các nhà thầu nước ngoài trong thời gian qua, doanh nghiệp Việt Nam đã có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Khối lượng công việc do các nhà thầu trong nước đảm nhận trong các liên danh cũng ngày càng tăng.

Với ba dự án đang chuẩn bị triển khai, thành phố mong muốn các nhà thầu quốc tế tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam thông qua hình thức liên danh, hợp tác với các nhà thầu phụ trong nước. Trong đó, doanh nghiệp quốc tế có thể đảm nhận những phần việc chuyên biệt, đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ đặc thù, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thực hiện dự án.

Đông đảo doanh nghiệp, nhà thầu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị tham vấn kế hoạch lựa chọn nhà thầu ba dự án metro tại TP.HCM.

Đối với nhóm gói thầu thiết bị, thành phố cũng kỳ vọng các doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng, hướng đến hình thành những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam trong hệ thống đường sắt đô thị.

"Trong 5-10 năm tới, chúng tôi mong muốn các nhà thầu trong nước từng bước nâng cao năng lực, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, đặc biệt là công tác vận hành hệ thống đường sắt đô thị", ông Bằng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị cho rằng, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, quá trình triển khai các dự án cần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Đây là nền tảng để TP.HCM từng bước phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị, giảm phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế cũng trình bày quy mô, yêu cầu kỹ thuật, phương án phân chia gói thầu và nội dung chuyển giao công nghệ của từng dự án. Nhiều đơn vị tư vấn, doanh nghiệp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm triển khai, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ba tuyến metro dài gần 90km, dự kiến khởi công cuối năm 2026

Theo quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đến năm 2050, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 18 tuyến đường sắt đô thị (MRT) với tổng chiều dài khoảng 960km, cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway) khoảng 450km.

Hướng tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Phối cảnh bố trí depot Hiệp Bình Phước của metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Trong lộ trình này, TP.HCM đang tập trung triển khai đồng loạt 8 dự án đường sắt đô thị, hướng tới hình thành khoảng 255km metro vào năm 2030. Ba dự án được đưa ra tham vấn kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần này có tổng chiều dài khoảng 89,57km, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.

Cụ thể, tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 30,7km, có 19 nhà ga và một depot tại Phú Chánh. Tổng thời gian thực hiện dự kiến 48 tháng.

Tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn trên cao khoảng 17,7km, phần còn lại đi ngầm. Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga và một depot tại Hiệp Bình Phước. Tổng thời gian thực hiện dự kiến khoảng 68 tháng.

Sơ đồ hướng tuyến của metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên.

Trong khi đó, tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Bà Quẹo - Phú Hữu) dài khoảng 25,67km, bố trí 17 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 4 ga trên cao, cùng một depot. Tổng thời gian thực hiện dự kiến 60 tháng.

Đáng chú ý, tuyến metro số 6 giai đoạn 1 khi kết nối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ góp phần hình thành hành lang đường sắt đô thị liên kết hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Hai tuyến metro số 1 và số 2 cũng tăng cường kết nối khu vực Bình Dương cũ với mạng lưới giao thông công cộng của TP.HCM.

Sơ đồ mặt bằng tuyến metro số 6 - giai đoạn 1.

Với quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian triển khai kéo dài, việc chuẩn bị phương án lựa chọn nhà thầu, tổ chức liên danh và chuyển giao công nghệ được xem là những khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng các dự án.

Thông qua hội nghị tham vấn, TP.HCM kỳ vọng huy động được kinh nghiệm, năng lực của các nhà thầu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, cung cấp thiết bị và vận hành hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.