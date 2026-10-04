Gần 900 vận động viên tranh tài Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026

Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc.

Hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đón chào sự kiện thể thao sông nước quy mô mở rộng trên mặt hồ Tây. Chương trình được triển khai dựa trên sự hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2025-2030, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Ban Truyền thông Vietnam Airlines phối hợp tổ chức. Đồng hành cùng sự kiện là Câu lạc bộ Đua thuyền hồ Tây và UBND phường Tây Hồ.

Các đại biểu tham gia buổi khai mạc.

Sự kiện năm nay không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống của môn thuyền rồng, mà còn đẩy mạnh phong trào tập luyện ván chèo đứng SUP, một bộ môn thể thao hiện đại đang ngày càng thu hút giới trẻ. Thông qua các cuộc so tài, Ban tổ chức mong muốn thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn hiến, hòa bình, sáng tạo đến bạn bè trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để nâng cao năng lực điều hành chuyên môn của lực lượng cán bộ, trọng tài, chuẩn hóa quy trình tổ chức các ngày hội thể thao lớn.

Các vận đông viên khởi động.

Các vận đông viên khởi động.

Các trận thi đấu diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10 tại khu vực đường đua mặt nước hồ Tây, không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Nguyễn Đình Thi cùng đường Thanh Niên thuộc phường Tây Hồ. Năm nay, giải quy tụ gần 900 vận động viên, trong đó nội dung thuyền rồng có 48 đội, nội dung ván SUP có 172 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế.

Thông qua sự kiện, Hà Nội tiếp tục quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, giàu bản sắc, đồng thời kết nối thể thao với hoạt động quảng bá điểm đến. Bên cạnh huy chương và tiền thưởng, Vietnam Airlines sẽ trao các vé máy bay khứ hồi chặng nội địa, Đông Nam Á và châu Á cho những đội đua, VĐV đạt thứ hạng cao ở các nội dung.

Niềm vui của đội giành chiến thắng.

Sự kiện góp phần đưa các môn thể thao mặt nước đến gần hơn với cộng đồng, bổ sung sản phẩm trải nghiệm cho du lịch Hà Nội mùa thu.

Sự kiện góp phần đưa các môn thể thao mặt nước đến gần hơn với cộng đồng, bổ sung sản phẩm trải nghiệm cho du lịch Hà Nội mùa thu.

Qua đó, giải đấu hướng tới trở thành một hoạt động thể thao - văn hóa - cộng đồng, nơi người dân, du khách, vận động viên trong nước và bạn bè quốc tế cùng giao lưu trong không gian đặc trưng của Hồ Tây.