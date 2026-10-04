Gần 900 vận động viên hội tụ, Hồ Tây rộn ràng ngày hội thuyền rồng và SUP

Nghi thức chào cờ tại giải. Ảnh: Thuần Thư

Giải đấu diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, trên trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, trong không gian đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức giải đã trở nên náo nhiệt với sự có mặt của đông đảo vận động viên, đại biểu, người dân và du khách.

Dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long. Đặc biệt, lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tạo nên sắc màu đặc biệt cho ngày hội thể thao trên Hồ Tây.

Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Thuần Thư

Gần 900 vận động viên cùng tạo nên ngày hội trên Hồ Tây

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Sau khi phải tạm dừng vào năm 2021 do dịch Covid-19, giải tiếp tục được duy trì và từng bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

Năm nay, giải quy tụ gần 900 vận động viên. Riêng nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự; nội dung ván SUP có 127 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế.

Các đội đua đến từ nhiều quốc gia, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, xã, phường, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ. Sự đa dạng về thành phần tham dự khiến giải không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích thể thao dưới nước mà còn trở thành nơi giao lưu giữa các cộng đồng, địa phương và bạn bè quốc tế.

Trên mặt nước Hồ Tây, những chiếc thuyền rồng liên tục tăng tốc theo nhịp trống dồn dập. Các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt trong từng lượt đua, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn. Trong khi đó, các vận động viên ván SUP mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại với những màn thi đấu giàu sức hút.

Không khí sôi động từ khu vực thi đấu lan ra các tuyến đường xung quanh Hồ Tây. Người dân và du khách dừng chân theo dõi, cổ vũ các đội đua. Những tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng cảnh sắc Hồ Tây trong tiết thu tạo nên một không gian lễ hội thể thao đặc trưng của Hà Nội.

Điểm nhấn của giải là sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và ván SUP hiện đại. Nếu thuyền rồng mang trong mình những giá trị văn hóa lâu đời thì ván SUP lại đại diện cho tinh thần thể thao hiện đại, trẻ trung. Sự kết hợp này tạo nên nét riêng của giải, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống văn hóa, thể thao của Thủ đô.

Với gần 900 vận động viên tham dự, tăng 200 vận động viên so với kỳ giải trước cho thấy sức hút của một sự kiện thể thao mang đậm dấu ấn Hà Nội. Ảnh: Thuần Thư

Qua mỗi mùa giải, sự kiện ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều đội đua đã gắn bó với giải qua nhiều năm, coi đây là một điểm hẹn giao lưu thường niên tại Hà Nội.

Thể thao kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long, sau 7 năm tổ chức, Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao - văn hóa thường niên của Thủ đô.

Điểm đáng chú ý là giải không bó hẹp trong phạm vi một cuộc thi thể thao mà ngày càng trở thành hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng, chia sẻ tình yêu với Hà Nội.

Giải đấu là ngày hội thể thao kết nối bạn bè quốc tế trên Hồ Tây. Ảnh: Thuần Thư

Giải năm nay là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”, nằm trong chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong những năm qua, các hoạt động của giải được báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế quan tâm, qua đó góp phần giới thiệu Hà Nội là Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo, thân thiện và mến khách.

Không chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao dưới nước, giải còn mở ra cơ hội hình thành thêm những sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan Hồ Tây và các giá trị văn hóa của Thủ đô. Việc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn ngay tại không gian công cộng cũng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, theo dõi và trải nghiệm.

Để giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Vietnam Airlines cùng các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn, hậu cần, an ninh, y tế, bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu, người dân cũng như du khách.

Từ tiếng trống thuyền rồng đến những mái chèo ván SUP, từ các đội đua trong nước đến những vận động viên quốc tế, tất cả cùng tạo nên một ngày hội nhiều sắc màu trên mặt nước Hồ Tây. Qua đó, thể thao trở thành cầu nối văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Hà Nội năng động, cởi mở, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026: