Gần 900 lượt vận động viên tham gia Giải thi đấu các môn thể thao người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2026

Bạn tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Đình Bảo

Giải được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2026), hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10). Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong người cao tuổi, tạo sân chơi bổ ích để các hội viên giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Nguyễn Phúc Anh phát biểu tại giải. Ảnh: Đình Bảo

Phát biểu khai mạc giải, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Nguyễn Phúc Anh cho biết, Giải thi đấu các môn thể thao người cao tuổi thành phố Hà Nội là hoạt động thường niên, góp phần duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng trong nhóm đối tượng người cao tuổi. Năm nay, Giải tổ chức 4 môn thi đấu, thu hút đông đảo vận động viên đến từ 11 cụm thi đua trên địa bàn thành phố.

Những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của thành phố và các cấp, các ngành. Nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thao, hội thi, hội diễn, góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội. Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa thông điệp của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, khuyến khích mỗi gia đình và cộng đồng quan tâm hơn đến công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Với tinh thần “Tuổi cao – chí càng cao”, giải đấu không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện năng lực, niềm đam mê thể thao mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong đời sống xã hội, tiếp tục cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng Thủ đô.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Giải thể thao người cao tuổi Hà Nội năm 2026: