Gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát trong 'Tháng cao điểm' chống IUU

Báo cáo với đoàn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong “Tháng cao điểm” chống IUU, đơn vị đã thực hiện gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.777 hải lý; tuyên truyền, kiểm tra trên 1.700 tàu cá; trực tiếp kiểm tra gần 2.100 thuyền viên và qua máy liên lạc nghề cá 1.410 tàu với 10.339 thuyền viên.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam kết luận kiểm tra

Qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), các tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, gọi điện nhắc nhở, tuyên truyền hơn 200 lượt tàu mất kết nối; (90% tàu cá bật thiết bị VMS hoạt động trở lại); xử phạt 15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; phát 800 tờ rơi, trao tặng 300 cờ Tổ quốc động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở dữ liệu chống IUU tại trung tâm chỉ huy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Vùng Cảnh sát biển 3 cũng thành lập 4 tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp lực lượng Biên phòng tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố phía Nam.

﻿Lực lượng chức năng tuyên truyền chống IUU cho ngư dân tại cảng cá Cát Lở, TPHCM﻿

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng biểu dương kết quả Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU; chủ động huấn luyện bổ sung, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm trên biển; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiên quyết xử lý vi phạm, góp phần thực hiện mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.