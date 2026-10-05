Gần 900 học sinh Tiểu học ở An Giang được trang bị kiến thức pháp luật về ATGT

Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) trang bị kiến thức ATGT và kỹ năng sống cho học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Ngày 5/10, trong buổi chào cờ đầu tuần, Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sống cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, Thiếu tá Trần Thị Trang, cán bộ Công an phường Mỹ Thới đã chia sẻ cùng giáo viên và các em học sinh những kiến thức cơ bản về An toàn giao thông đường bộ. Hướng dẫn các em học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng phần đường, đặc biệt là nhắc nhở quy định đội mũ bảo hiểm đúng cách và cài quai đúng quy chuẩn khi được đưa đón bằng xe máy.

Đồng thời, phổ biến kiến thức về Phòng chống ma túy học đường. Cảnh báo và giúp học sinh nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện nguy hiểm mới thường "núp bóng" dưới dạng bánh kẹo, nước uống độc lạ; xây dựng kỹ năng chủ động phòng tránh, tuyệt đối không nhận quà từ người lạ.

Học sinh hào hứng tham gia "Đố vui có thưởng".

Cũng tại buổi sinh hoạt, các cán bộ đến từ Công an phường Mỹ Thới cung cấp những kiến thức thiết thực, hữu ích về "An toàn vệ sinh thực phẩm". Qua đó, giáo dục học sinh thói quen ăn uống lành mạnh, cách lựa chọn thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế tối đa việc sử dụng các loại đồ ăn vặt không bảo đảm an toàn được bày bán trước cổng trường.

Thông qua hoạt động lồng ghép đố vui có thưởng và giao lưu trực tiếp, buổi tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học, góp phần chung tay cùng nhà trường xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Ban Phụ nữ và Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra Công an tỉnh An Giang tặng BHYT và quà cho học sinh.

Dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế cùng 10 phần quà gồm: sữa, bánh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Mỗi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng 12 tháng.

Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp các em có điều kiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh khi cần thiết, giảm bớt một phần khó khăn cho gia đình.