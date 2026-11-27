Gần 90 đại biểu xã Đông Khê được tuyên truyền pháp luật dân tộc, tôn giáo
Sáng 27/11, Đảng ủy xã Đông Khê tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo cho gần 90 đại biểu là Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn xã.
Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, trách nhiệm và năng lực tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ cơ sở; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
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