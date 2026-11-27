Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, trách nhiệm và năng lực tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ cơ sở; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.