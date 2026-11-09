Clip gần 85.000 học sinh TPHCM tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến các điểm cầu trường học, xã, phường. Tham dự có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Chủ trì hội nghị phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027

Cuộc thi năm nay dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường THCS tại 7 xã và 7 phường của TPHCM. Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu lịch sử, địa lý, pháp luật về biển, đảo Việt Nam; bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; truyền thống lực lượng Cảnh sát biển; phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các kiến thức liên quan.

Cuộc thi gồm 4 vòng: cấp cụm xã, phường; cấp thành phố; cấp khu vực; và chung kết toàn quốc. Vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 9 đến 15-11; vòng thi trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026; vòng cấp thành phố vào tháng 1-2027.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến các điểm cầu trường học, xã, phường

Dịp này, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, phòng chống khai thác IUU; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Hai bên phối hợp tổ chức cuộc thi, các hoạt động trải nghiệm tại đơn vị cảnh sát biển, giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường và hỗ trợ học sinh khó khăn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, phát triển không gian đô thị hướng biển và kinh tế biển là những động lực quan trọng trong định hướng phát triển TPHCM. Địa bàn ven biển mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình phối hợp, đồng thời đề nghị các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng; đặc biệt chú trọng công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), gắn với uy tín quốc gia, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế ngư dân. Cùng với đó, là tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tăng cường chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đối với ngành giáo dục, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị phối hợp mở rộng cuộc thi và các hoạt động trải nghiệm về biển, đảo trong trường học, giúp học sinh nâng cao hiểu biết, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.