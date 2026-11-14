Gần 81.000 lượt người dự thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tập thể.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 đến 25-10, với bộ 90 câu hỏi bám sát các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, thu hút gần 81.000 lượt người dự thi.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tuyên truyền về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trao 11 giải tập thể và 24 giải cá nhân, với tổng giá trị giải thưởng 74,5 triệu đồng. Giải Nhất tập thể thuộc về UBND phường Phan Đình Phùng; 2 giải Nhì thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã An Khánh. Giải Nhất cá nhân được trao cho ông Lê Trang Trung, xóm Cù Vân, xã An Khánh.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Nhì cho các cá nhân.

Thông qua Cuộc thi, các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân, nhất là thanh niên, vị thành niên, cha mẹ và người có uy tín trong cộng đồng về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hình thức thi trực tuyến tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, nhận diện những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.