Gần 800 vận động viên tranh tài tại Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng 2026

Lễ khai mạc Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra sôi động với màn múa lân mang màu sắc mừng Tết Trung thu vui nhộn. Ảnh: Ngân Hà

Giải do Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-9, dành cho các vận động viên từ 9 đến 19 tuổi, thi đấu ở các nhóm tuổi U9 đến U19.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội Hoàng Văn Diểm cho biết, giải được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu bóng rổ trên địa bàn Thủ đô, đồng thời tạo sân chơi chất lượng cho các vận động viên trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội Hoàng Văn Diểm chia sẻ về giải đấu. Ảnh: Ngân Hà

Theo ông Hoàng Văn Diểm, việc 172 đội bóng tham dự với gần 800 vận động viên cho thấy sức hút ngày càng lớn của thể thức bóng rổ 3x3 trong cộng đồng trẻ và những người yêu thể thao tại Hà Nội. Giải được tổ chức theo hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng 2026 cũng là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, qua đó phát hiện những gương mặt có triển vọng bổ sung cho lực lượng bóng rổ Thủ đô.

Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: Ngân Hà

Được tổ chức trong tháng 9, thời điểm học sinh bước vào năm học mới, giải đấu còn tạo cơ hội để các em làm quen với môi trường thi đấu, tăng cường sự gắn kết với đồng đội và chuẩn bị cho các giải bóng rổ học đường trong thời gian tới.

Với số lượng đội tham dự đông đảo, Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng 2026 góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ trẻ, đồng thời lan tỏa hình ảnh một môn thể thao hiện đại, năng động trong đời sống thể thao Thủ đô.

Một số hình ảnh Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng 2026: