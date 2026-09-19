Gần 800 trẻ em xã Bản Lầu vui “Trung thu biên cương”

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Lào Cai, Agribank Mường Khương - Phòng giao dịch Bản Lầu, Công ty CPVT và TM Trường Thành, Hợp tác xã Nông sản Lào Cai cùng các đơn vị, cá nhân.

Những phần quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí tổ chức chương trình gần 40 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, trẻ em được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ bản thân thông qua các câu hỏi trắc nghiệm; tham gia rước đèn, phá cỗ và các hoạt động vui Tết Trung thu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Lầu trao tặng đèn ông sao cho học sinh.

Trẻ em xã Bản Lầu tham gia rước đèn, phá cỗ trong chương trình “Trung thu biên cương ấm tình đoàn kết”.

Chương trình thu hút gần 800 trẻ em đến từ Trường Mầm non Bản Lầu, Trường Tiểu học Bản Lầu, Trường THCS Bản Lầu, các phân hiệu Na Lốc và thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Chương trình góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em trên địa bàn biên giới, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, doanh nghiệp và Nhân dân trong chăm sóc, giáo dục trẻ em.