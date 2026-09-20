Đây là đợt thứ hai trong chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho hơn 1.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và các trường hợp có nguy cơ cao mắc ung thư, với sự tài trợ của The Development of Vietnam Endeavors Fund (The DOVE Fund – Hoa Kỳ).

Người dân đăng ký sàng lọc ung thư tại Trạm Y tế phường Phong Dinh.

Tham gia chương trình, Bệnh viện Trung ương Huế bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng các trang thiết bị và phương tiện xét nghiệm cần thiết để tổ chức khám ngay tại địa phương.

Người dân tham gia chương trình được khám tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang phổi, xét nghiệm công thức máu và AFP.

Đối với nữ giới, chương trình thực hiện thêm khám vú, siêu âm vú, khám phụ khoa và xét nghiệm Pap nhằm sàng lọc ung thư cổ tử cung.

Rất đông người dân đến tham gia sàng lọc.

Trong quá trình khám, các bác sĩ cũng tư vấn về yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo ung thư và biện pháp phòng bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Sau hai đợt triển khai tại phường Phong Điền và phường Phong Dinh, gần 800 người đã được thăm khám, sàng lọc.

Việc đưa đội ngũ y tế, trang thiết bị và hoạt động xét nghiệm đến các trạm y tế cơ sở giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, nhất là những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao.

Gần 800 người được sàng lọc ung thư tại TP Huế.

Chương trình dự kiến tiếp tục được triển khai tại Trạm Y tế phường Phong Phú vào ngày 26/9/2026.

Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tập trung vào tư vấn, sàng lọc và phát hiện sớm các nguy cơ mắc ung thư.