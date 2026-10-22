Gần 800 nghệ sĩ hội tụ tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức, nhằm tôn vinh âm sắc đặc trưng của các vùng miền, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ thể hiện tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và sức sáng tạo trên nền tảng âm nhạc truyền thống.

Theo NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật, gần 800 nghệ sĩ, diễn viên với 150 tiết mục biểu diễn, được tổ chức thành hai đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 24/10 đến 30/10/2026 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, với 16 đơn vị tham gia. Đợt 2 diễn ra từ ngày 6/11 đến 12/11/2026 tại Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên, với 17 đơn vị.

Gần 800 nghệ sĩ tham gia cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026. Ảnh: Bộ VHTTDL

Cuộc thi gồm bốn bảng: độc tấu và hòa tấu dành cho các đơn vị kịch hát dân tộc; độc tấu và hòa tấu dành cho các đơn vị ca, múa, nhạc và cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Các tiết mục khai thác bài bản cổ nhạc, dân ca truyền thống, làn điệu trong các loại hình kịch hát dân tộc, cùng những tác phẩm cải biên, phát triển hoặc sáng tác mới trên cơ sở phong cách âm nhạc dân tộc. Một số bảng thi cho phép trình diễn tác phẩm âm nhạc nước ngoài được chuyển soạn, phối khí cho nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng tạo môi trường giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị nghệ thuật, phát hiện và khuyến khích tài năng, thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng truyền thống.

Đây cũng là dịp góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn, đào tạo lực lượng kế cận và lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc trong đời sống đương đại.