Gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên từ 11 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Điện Biên kỳ vọng Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 sẽ đem lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn, độc đáo cho du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết, có 11 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4, gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Điện Biên, Lai Châu. Trong đó, riêng tỉnh Điện Biên có 101 nghệ nhân, diễn viên, thành viên tham gia các nội dung văn hóa; 62 vận động viên, tham gia đủ 6 môn/35 nội dung thể thao.

11/11 tỉnh tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Riêng nội dung bóng đá nữ 7 người có 5 đội đăng ký tham gia.

Như đã thông tin, từ ngày 9-11/10, tại Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4. Các hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 9-1/10 tại phố đi bộ Mường Thanh gồm trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống.

Trong khuôn khổ Ngày hội, có hoạt động trình diễn Khèn Mông được tổ chức tại phố đi bộ Mường Thanh hứa hẹn đem đến cảm nhận mới về loại nhạc cụ độc đáo gắn với dân tộc Mông. (Ảnh: LÊ LAN)

Đối với hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, địa điểm thi đấu đã được khảo sát, bố trí tại sân vận động tỉnh và phố đi bộ Mường Thanh.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông và trưng bày chuyên đề về đặc trưng văn hóa dân tộc Mông đều được tổ chức tại phố đi bộ Mường Thanh.

Điểm nhấn trong chương trình là lễ khai mạc lúc 20 giờ 10 phút ngày 9/10, với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông-Hội tụ và tỏa sáng" dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình các tỉnh; Chương trình bế mạc diễn ra tối 11/10 tại phố đi bộ Mường Thanh, với chủ đề “Sắc Mông hội tụ-Tinh hoa lan tỏa”.

Hoạt động thường ngày của dân tộc Mông tỉnh Điện Biên đem đến nhiều khám phá cho du khách. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Điện Biên tổ chức giới thiệu các đoàn về tham quan trải nghiệm tại bản Tù Lu-Tìa Ló, xã Pú Nhi với không gian chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, ẩm thực và các sản phẩm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Mông.

Nhấn mạnh mục tiêu tôn vinh văn hóa dân tộc Mông, qua đó gắn kết đoàn kết dân tộc Mông với các dân tộc; đồng thời quảng bá tốt hình ảnh, con người, văn hóa và du lịch Điện Biên đến nhân dân, du khách, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị thành viên Ban tổ chức, các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại; bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh bảo đảm Ngày hội thực sự thiết thực, gắn kết...