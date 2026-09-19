Gần 800 học sinh được tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các em học sinh hào hứng với chương trình trải nghiệm thực tế về công tác PCCC.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong nhà trường, đối với công tác phòng ngừa cháy, nổ và tai nạn, sự cố.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản, thiết thực về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ; đồng thời hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa tại cơ sở, nơi làm việc, trường học và hộ gia đình.

Hướng dẫn các em kỹ năng chữa cháy bình gas đang bị rò rỉ.

Bên cạnh phần trang bị kiến thức, chương trình còn tổ chức nhiều nội dung thực hành, trải nghiệm sinh động, thực chất, giúp thầy và trò tiếp cận trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. Cụ thể, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc; giới thiệu mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng; giới thiệu đặc điểm kỹ thuật xe chữa cháy và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ; thực hành đội hình chữa cháy cơ bản, sử dụng lăng giá, triển khai đội hình hai lăng B; trải nghiệm thoát nạn từ trên cao bằng cầu dây nghiêng, dây thả chậm, đệm hơi và cách di chuyển người bị nạn...

Thực hành đội hình chữa cháy cơ bản.

Ngoài các nội dung tuyên truyền, thực hành, thầy giáo, cô giáo và học sinh còn được tham quan, tìm hiểu hệ thống phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, qua đó hiểu rõ hơn về tính chất đặc thù, sự vất vả, hiểm nguy trong công tác của lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng PCCC giới thiệu các thiết bị chữa cháy.

Chương trình nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy, nổ; đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lan tỏa ý thức, trách nhiệm về PCCC và CNCH trong cộng đồng.