Các đội tham dự Giải Khiêu vũ thể thao Người khiếm thị quốc gia năm 2026. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Giải do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Học viện Bước nhảy Tài năng trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ SOLAR Dance tổ chức, với chủ đề “Bước nhảy chạm đến trái tim”.

Sự kiện được tổ chức hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"; hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2026), đồng thời đánh dấu 31 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (1995-2026).

Đến dự khai mạc có lãnh đạo Ủy ban Paralympic, Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và người hâm mộ.

Các vận động viên khiếm thị thi đấu ở Giải Khiêu vũ thể thao Người khiếm thị quốc gia. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Giải đấu ngoài là sân chơi thể thao còn lan tỏa thông điệp về nghị lực, sự tự tin và khát vọng hòa nhập của người khiếm thị. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung khiêu vũ, gồm đồng diễn, Latin, standard và phong trào. Ban tổ chức dự kiến trao 55 bộ huy chương vàng, bạc, đồng, cúp và giấy chứng nhận, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Không chỉ tạo cơ hội giao lưu, thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn, giải còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng người khiếm thị, tăng cường sự tự tin, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời mở rộng cơ hội hòa nhập xã hội.

Tiết mục đồng diễn của Câu lạc bộ Solar Dance. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Thông qua từng bước nhảy, các vận động viên tiếp tục khẳng định: Khiếm thị không phải là rào cản đối với đam mê, tài năng và khát vọng vươn lên. Giải đấu gửi gắm thông điệp về một xã hội bình đẳng, nhân văn, nơi mọi người đều có cơ hội thể hiện năng lực và sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình.