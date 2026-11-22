Họa sĩ Đặng Thị Dương và khách tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 25 tác phẩm, cũng là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Đặng Thị Dương, sau lần ra mắt đầu tiên năm 2022. Bộ sưu tập như cuốn nhật ký bằng tranh, chắt lọc từ những hoài niệm riêng của tác giả: mảnh vườn nhỏ trước ngôi nhà trắng bên sông Vàm Thuật nay đã nhường chỗ cho con đường và bờ kè; nhịp vó ngựa nơi bến tắm ngựa ven sông những năm 2003-2004; thế giới cây cỏ, hoa trái miệt vườn và những chú mèo thân thuộc mà họa sĩ từng ngồi hàng giờ ký họa.

Họa sĩ Đặng Thị Dương

Từng theo học Trường Colette và Marie Curie, họa sĩ Đặng Thị Dương chịu ảnh hưởng tinh thần hội họa Pháp nhưng không sao chép hiện thực mà chọn cách thi vị hóa ký ức. Hình khối được giản lược, đường nét phóng khoáng, mảng màu tươi tắn, giàu biểu cảm.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Sinh năm 1948 tại TPHCM, họa sĩ Đặng Thị Dương gắn bó hơn 20 năm với giảng đường Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, từng là Chủ nhiệm Khoa Kiến thức cơ bản (1989-2010), góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ. Bà là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TPHCM, thành viên Liên đoàn Nữ nghệ sĩ quốc tế (IWAF). Từ thập niên 1990, tranh của bà được giới thiệu tại Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ… Năm 2012, bà đồng tổ chức triển lãm quốc tế “A New Direction – Her Presence in Colours X” tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, quy tụ nghệ sĩ từ 22 quốc gia.