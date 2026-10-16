Gần 80 doanh nghiệp tuyển dụng 5.000 vị trí tại ngày hội việc làm HUIT

Hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Sáng ngày 16/10/2026, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội việc làm - HUIT Talent Day 2026, thuộc chuỗi Tuần lễ Nghề nghiệp, Việc làm và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT và các đại biểu tham dự sự kiện.

Ngày hội quy tụ gần 80 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 120 gian hàng và bàn tư vấn, cung cấp hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng và cơ hội thực tập cho sinh viên thuộc 39 ngành đào tạo.

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT cho biết, chương trình tạo điều kiện kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT.

TS. Thái Doãn Thanh kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng HUIT trong xây dựng chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập và tổ chức đào tạo theo nhu cầu thực tế. Sinh viên cần chủ động nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng hợp tác để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên, Ngày hội việc làm thu hút hàng nghìn lượt sinh viên tham gia ứng tuyển, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trải nghiệm phỏng vấn trực tiếp. Sinh viên còn được tư vấn, chỉnh sửa hồ sơ ứng tuyển theo hình thức 1:1, phỏng vấn thử và trao đổi với chuyên gia nhân sự để nâng cao kỹ năng tìm việc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng và TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp đồng hành Ngày hội việc làm 2026.

Tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp đưa ra nhu cầu tuyển dụng cụ thể, đồng thời mở rộng hợp tác với nhà trường trong tiếp nhận sinh viên thực tập và phát triển nguồn nhân lực.

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thế Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thăng Long cho biết, doanh nghiệp đang tuyển khoảng 100 nhân sự, gồm 50 vị trí thuộc lĩnh vực du lịch và 50 vị trí kỹ thuật tòa nhà, trang thiết bị.

Đây là lần đầu doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm của HUIT với vai trò nhà tài trợ. Hiện, doanh nghiệp có 3 sinh viên của trường đang thực tập và đã quyết định giữ lại làm việc. Ông Lợi cho biết, công ty dự kiến tiếp tục hợp tác với nhà trường trong tuyển dụng và tiếp nhận sinh viên thực tập.

Danh nghiệp phỏng vấn trực tiếp sinh viên tại "Ngày hội việc làm - HUIT Talent Day 2026".

Trong khi đó, ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Thu hút nhân tài Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân cho biết, doanh nghiệp mang đến 25 cơ hội việc làm tại các nhà máy ở TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Duy Tân ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp có tinh thần chịu khó, ham học hỏi và sẵn sàng làm việc; đồng thời tạo điều kiện đào tạo để ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc. Doanh nghiệp cũng phối hợp với Khoa Công nghệ Cơ khí của HUIT trong tiếp nhận sinh viên thực tập, hướng đến phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật lành nghề.

Hàng nghìn sinh viên tham gia "Ngày hội việc làm 2026", tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, khu vực giao lưu doanh nghiệp - sinh viên với 42 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và nhu cầu nhân lực tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu môi trường làm việc, yêu cầu nghề nghiệp và cơ hội phát triển tại doanh nghiệp.

Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp đối tác trao tặng 14 suất học bổng với tổng trị giá 70 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cùng nhiều phần quà dành cho người tham gia.

Lãnh đạo HUIT ký kết hợp tác với các doanh nghiệp về hợp tác đào tạo, thực tập, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại sự kiện.

Một dấu ấn của sự kiện là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa HUIT và 5 doanh nghiệp quy mô lớn. Nội dung hợp tác tập trung vào hướng nghiệp, việc làm, tham quan, kiến tập, thực tập, học kỳ doanh nghiệp, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Các thỏa thuận tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và vận dụng kiến thức chuyên môn. Qua đó, nhà trường có thêm cơ sở nâng cao tính ứng dụng của chương trình đào tạo, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Cũng tại sự kiện, hội thảo chuyên đề “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương: Vai trò kết nối của mô hình ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” tạo diễn đàn trao đổi về định hướng đào tạo, nhu cầu nhân lực và cơ chế phối hợp giữa các bên. Nội dung thảo luận hướng đến tăng cường liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Với mạng lưới hơn 1.000 doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội trong và ngoài nước, HUIT tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng. HUIT Talent Day 2026 góp phần đưa sinh viên đến gần hơn với thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực.