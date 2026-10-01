Gần 80 cán bộ hội cựu chiến binh tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Ngày 1-10, Trung tâm Chính trị phường Cam Ranh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 80 học viên là cán bộ hội cựu chiến binh (CCB) cơ sở các xã, phường: Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi và Cam Linh.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghiên cứu 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng tổ chức hội CCB cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xây dựng tổ chức hội CCB tinh gọn, mạnh mẽ, nâng cao năng lực và nghiệp vụ của hội CCB cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố kiến thức lý luận, cập nhật những vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; từ đó phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên hội CCB, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Lớp bồi dưỡng kết thúc vào ngày 2-10.