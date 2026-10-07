Gần 80 bức ảnh rực rỡ về Hà Nội

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 7/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân.

Triển lãm ảnh ''Hà Nội trong tôi'' giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh sinh động, tươi mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, triển lãm Hà Nội trong tôi khởi đầu là trưng bày quy mô nhỏ, đến nay, trải qua 21 lần tổ chức, triển lãm trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp Hà Nội kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

"Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho triển lãm", nhà báo Nguyễn Thành Lợi khẳng định.

Tại triển lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Nguyễn Văn Phúc cho biết, bằng tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, những năm qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đã góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp của đất và người Hà Nội. Qua mỗi tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua thời gian, cùng nhịp sống sôi động và những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô từng ngày, từng giờ được ghi lại bằng góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc.

Năm nay, các hội viên câu lạc bộ tiếp tục gửi đến triển lãm những tác phẩm được thực hiện bằng tất cả tâm huyết, tình yêu và sự gắn bó với Hà Nội, qua đó ngợi ca vẻ đẹp của con người, cuộc sống và cảnh quan Thủ đô trong hành trình đổi mới, phát triển, cùng đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm chia thành 3 phần, là những lát cắt, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ.

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc, ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển lãm chia thành 3 phần, là những lát cắt, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ở phần Kiến tạo chính quyền gần dân, những hình ảnh về sự sâu sát cơ sở của lãnh đạo Trung ương và thành phố tạo điểm nhấn rõ nét. Đó là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ngày 1/7/2025 của tác giả Viết Thành; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của Hà Nội của tác giả Quang Thái; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan sa bàn trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội của tác giả Viết Thành.

Phần thứ 2 - Chuyển động từ cơ sở đưa người xem đến gần hơn với những câu chuyện cụ thể trong đời sống. Đó là hình ảnh hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tác giả Nguyễn Bích Hường; đoàn thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của tác giả Duy Khánh; học sinh xã Hoài Đức khám sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027 của tác giả Văn Tuyến. Những khoảnh khắc ấy không cầu kỳ, nhưng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của chính quyền trong đời sống nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Ở phần Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới, những công trình lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo Thủ đô được ghi lại từ nhiều góc nhìn. Đó là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2, hồ điều hòa Phú Đô… Những công trình giao thông, hạ tầng được khắc họa không chỉ như những dấu ấn của quá trình phát triển đô thị mà còn là biểu tượng cho một Hà Nội đang mở rộng không gian phát triển.

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 - năm 2026 sẽ kéo dài từ 7-12/10/2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và từ 12-21/10/2026 tại Bảo tàng Hà Nội.