Gần 80.000 thuê bao Viettel tại Lai Châu đăng ký, sử dụng Viettel Tammi

Việc đẩy mạnh tiện ích số Viettel Tammi của Viettel Lai Châu nhận được sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương, là điều kiện quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh Tammi vừa cán mốc 20 triệu người dùng trên toàn quốc sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt.

Trong tháng 10, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng đạt gần 30%; khoảng 10% người dùng sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone.

Tammi tích hợp các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến và nhiều tiện ích số trên cùng một nền tảng. Ứng dụng còn có trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc.

Theo chính sách được công bố, thuê bao Viettel được miễn cước dữ liệu di động khi sử dụng Tammi; người dùng được họp trực tuyến miễn phí với tối đa 100 điểm cầu trong 120 phút mỗi phiên và sử dụng miễn phí 5GB lưu trữ đám mây Viettel Cloud.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viettel Lai Châu hướng dẫn cán bộ chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh và học sinh cài đặt tiện ích số Viettel Tami.

Để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số, Viettel Lai Châu đang tích cực triển khai 28 giải pháp khắc phục vùng lõm sóng, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phủ sóng 4G trên địa bàn lên 99% vào cuối năm 2026. Việc cải thiện hạ tầng viễn thông được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn về kết nối, tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Với kết quả bước đầu tại địa phương cùng mục tiêu tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng, Viettel Tammi có thêm điều kiện để tiếp cận nhiều người dùng tại Lai Châu, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong liên lạc và đời sống hằng ngày.