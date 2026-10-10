Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân mất tích do chìm tàu cá tại Quảng Trị bơi được vào bờ

Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về nhà an toàn sau 8 giờ mất tích trên biển. (Ảnh: HN)

Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý và rất may được một tàu khác cùng địa phương tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm giữa sóng to gió lớn.

Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường của mình, anh Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch trong tình trạng lả đi vì đói, rét, ngâm lâu trong nước biển. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, anh vào được bờ biển Đức Trạch, nay là xã Đông Trạch và được người dân địa phương phát hiện, trợ giúp thức ăn, nước uống, áo quần rồi gọi xe ô-tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm, chúc mừng ngư dân Nguyễn Mạnh Cường may mắn vượt qua biến cố. (Ảnh: HN)

Trong trạng thái chờ đợi, trông ngóng thông tin cứu hộ cứu nạn ngoài biển, việc anh Nguyễn Mạnh Cường may mắn trở về nhà an toàn khiến gia đình anh vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, vợ anh Cường chia sẻ rằng chị đã ôm chầm lấy chồng mà không thể tin được sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển động rất lớn mà anh Cường đã trở về nhà an toàn, khỏe mạnh.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định nghề nghiệp và sinh kế.