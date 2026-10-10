Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân mất tích bơi vào bờ an toàn

Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường về nhà an toàn sau 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu cá QB-93230-TS bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu này được tàu QB-98190-TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch. Chính quyền và bà con nhân dân địa phương đã hỗ trợ áo quần, xe ô tô chở ông Cường về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi, động viên gia đình và ngư dân may mắn. Ảnh: Hoài Nam

Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.