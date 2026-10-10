Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân bị chìm tàu đã bơi vào bờ an toàn

Ngày 8/10, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, do anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu QB-93230-TS bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Video lực lượng Biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng liên quan và ngư dân địa phương tìm kiếm khi nghe tin báo anh Nguyễn Mạnh Cường mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên trên tàu QB-93230-TS. Riêng anh Nguyễn Mạnh Cường bị mất tích.

Ngư dân và lực lượng Biên phòng tìm kiếm ngư dân trên biển.

Ngay sau sự việc xảy ra, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992) là vợ của anh Nguyễn Mạnh Cường về việc tàu cá QB-93230-TS bị chìm và đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và ngư dân tìm kiếm anh Cường nhưng chưa có kết quả.

Sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển, anh Nguyễn Mạnh Cường đã vào bờ an toàn.

Đến 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền và bà con nhân dân địa phương hỗ trợ áo quần, xe ô tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thăm hỏi, động viên ngư dân Nguyễn Mạnh Cường.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.