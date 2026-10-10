Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân bị chìm tàu đã bơi vào bờ an toàn
Sáng 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị mất tích trong vụ chìm tàu đã về nhà an toàn.
Ngày 8/10, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, do anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu QB-93230-TS bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.
Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên trên tàu QB-93230-TS. Riêng anh Nguyễn Mạnh Cường bị mất tích.
Ngay sau sự việc xảy ra, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992) là vợ của anh Nguyễn Mạnh Cường về việc tàu cá QB-93230-TS bị chìm và đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và ngư dân tìm kiếm anh Cường nhưng chưa có kết quả.
Đến 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền và bà con nhân dân địa phương hỗ trợ áo quần, xe ô tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Nguồn CAND: https://cand.vn/gan-8-gio-lenh-denh-tren-bien-ngu-dan-bi-chim-tau-da-boi-vao-bo-an-toan-post824507.html