So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 2.684 vụ, tương đương 15,8%; số người tử vong giảm 814 người, tương đương 8,5%; số người bị thương giảm 2.884 người, tương đương 25,7%.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 317G, xã Tu Vũ (Phú Thọ) khiến 3 người tử vong sáng 7-11. Ảnh: Báo Xây dựng

Tuy nhiên, diễn biến trong tháng 11 cho thấy tình hình giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Riêng tháng này, cả nước xảy ra 1.418 vụ tai nạn, làm 793 người tử vong và 909 người bị thương.

So với tháng 10-2026, các chỉ số đều tăng: số vụ tai nạn tăng 152 vụ (12%), số người tử vong tăng 73 người (10,1%) và số người bị thương tăng 144 người (18,8%). Trong khi đó, nếu so với tháng 11-2025, tai nạn giao thông vẫn giảm 113 vụ (7,4%), số người tử vong giảm 45 người (5,4%) và số người bị thương giảm 135 người (12,9%).

Tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục chiếm phần lớn với 1.411 vụ trong tháng 11, làm 787 người tử vong và 908 người bị thương. Đáng chú ý, trong tháng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh và Phú Thọ, khiến 6 người tử vong.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được tăng cường. Trong 11 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 4.714.925 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 1.581.564 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025, tương đương mức tăng 50,4%.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 11 tháng, nhưng việc số vụ, số người tử vong và bị thương tăng trở lại trong tháng 11 so với tháng liền trước cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành quy định về tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.