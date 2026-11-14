Gần 8.000m² đất di tích cho thuê trái phép ở Gia Lai vẫn chưa thể thu hồi

Cận cảnh Khu đất di tích, thắng cảnh ở xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cho thuê trái luật, 4 năm chưa thể thu hồi sau kết luận của Thanh tra.

Sáng 14/11, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho biết địa phương có văn bản gửi đi và chờ ý kiến của Bộ Tư pháp cũng như Sở Tài Chính và Thanh tra tỉnh Gia Lai để có phương án và kinh phí đền bù.

“Đến thời điểm hiện tại vẫn xử lý theo kết luận, chưa thể xác định được mốc thời gian cụ thể việc cưỡng chế, thu hồi, bàn giao mặt bằng dứt điểm khu đất cho thuê trái thẩm quyền, mặc dù theo kế hoạch trước đó của địa phương cam kết thực hiện trong tháng 9/2026”, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh thông tin.

Khu đất di tích, thắng cảnh tại xã Vĩnh Thạnh cho thuê trái luật vẫn hoạt động kinh doanh bình thường sau cam kết thu hồi trong tháng 9/2026 của Chủ tịch xã.

Những ngày qua, phóng viên Báo Điện tử VTC News tiếp tục ghi nhận khu đất Đồi Lâm Viên thuộc di tích, thắng cảnh Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cho thuê trái thẩm quyền suốt 4 năm qua tại Gia Lai.

Theo ghi nhận, khu đất kinh doanh quán cà phê vẫn chưa thể thu hồi trong tháng 9/2026, như lời khẳng định của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh.

Ngày 11/9, Báo Điện tử VTC News có bài viết “8.000m² đất di tích ở Gia Lai cho thuê trái phép: Vì sao 4 năm chưa thể thu hồi?”. Sau khi bài viết được đăng tải, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) khẳng định, địa phương sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý để triển khai cưỡng chế và cam kết hoàn thành việc thu hồi, bàn giao mặt bằng dứt điểm trong tháng 9/2026.

Lịch sử khu đất nói trên theo tài liệu VTC News có được, ngày 11/11/2022, Thanh tra tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có Kết luận số 915/KL-TTT chỉ ra sai phạm tại khu di tích, thắng cảnh Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) có diện tích gần 0,8 ha (7.947,3 m²).

Tại kết luận, khu đất nói trên được UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) cho bà V.T.A.N thuê trái thẩm quyền từ năm 2014 để thực hiện Dự án Trung tâm vui chơi giải trí thể thao Vĩnh Thạnh (Hiện kinh doanh quán cà phê Hình Như Là).

“Việc cho thuê đất thời hạn 50 năm này được xác định là vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai 2013, do khu vực trên chưa được đưa vào quy hoạch sử dụng đất và chưa có văn bản chấp thuận từ UBND tỉnh”, Kết luận Thanh tra nêu rõ

Mặc dù Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm từ cuối năm 2022, suốt gần 4 năm qua, diện tích đất di tích nói trên vẫn chưa thể thu hồi thực địa. Ngoài ra bà V.T.A.N không nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và ủy quyền cho bà L.T.N.S tiếp tục quản lý, khai thác kinh doanh.

Khu “đất vàng” thuộc di tích, thắng cảnh Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cho thuê trái thẩm quyền.

Thông tin nguyên nhân thu hồi chậm trễ nói trên, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho biết, trong thời gian qua địa phương thực hiện hàng loạt các biện pháp xử lý và thủ tục pháp lý liên quan đến sai phạm này như ban hành quyết định thu hồi và tiêu huỷ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đã cấp cho bà V.T.A.N; Chấm dứt hợp đồng thuê đất, huỷ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

“Trước đó địa phương chỉ đạo ngừng cấp nước sinh hoạt từ tháng 5/2025, ngừng cung cấp dịch vụ điện từ tháng 7/2026. Tuy nhiên dù hạ tầng điện, nước sinh hoạt bị ngắt, cơ sở vẫn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để tiếp tục vận hành, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và thu hồi đất của chính quyền địa phương”, ông Lê Minh Thông cho hay

Cũng theo ông Lê Minh Thông, nguyên nhân cốt lõi khiến việc thu hồi đất thực địa bị kéo dài do phía đại diện hộ kinh doanh là bà L.T.N.S (người được bà V.T.A.N uỷ quyền) gửi văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất với số tiền lên đến 9,5 tỷ đồng. Đồng thời, một số hạng mục trước đây từng được cấp phép xây dựng nên cần rà soát kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và thời điểm hình thành

Dù bị thu hồi GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cắt điện, cắt nước nhưng khu đất vẫn kinh doanh quán cà phê bình thường.

Chính quyền xã Vĩnh Thạnh khẳng định: Số tiền đề nghị từ phía cá nhân không đồng nghĩa với nghĩa vụ bồi thường của Nhà nước. Việc xem xét bồi thường hay không bồi thường phải căn cứ theo quy định pháp luật, trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, không hợp thức hóa sai phạm và tuyệt đối không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.