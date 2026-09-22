Gần 8.000 trái tim nhỏ được hồi sinh sau 18 năm

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình

Từ những ngày chỉ mong được sống khỏe

Một trong những câu chuyện nổi bật được chia sẻ tại Gala “Trái tim cho em” năm nay là trường hợp em Lường Tiến Đạt, 11 tuổi, dân tộc Thái, ở xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu.

Gia đình Đạt thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập cả năm chỉ khoảng 20-25 triệu đồng. Bố phải đi làm ăn xa, một mình mẹ xoay xở nuôi các con.

Đạt được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh với nhiều thể nặng khi mới 4 tháng tuổi. Khi đó, toàn thân em tím tái, tay chân sưng phù và không thể ra nắng hay vận động như những đứa trẻ khác.

Không cam chịu nhìn con lớn lên trong bệnh tật, mẹ Đạt đã bế con đi khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội để tìm cơ hội chữa trị. Gia đình vay mượn, bán gần hết tài sản, nhưng em vẫn chưa thể phẫu thuật.

Bước ngoặt đến khi Đạt 6 tuổi. Qua kết nối của Quỹ Tấm lòng Việt và chương trình “Trái tim cho em”, em được chuyển đến Bệnh viện E và trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên với hỗ trợ 120 triệu đồng.

Nhưng hành trình điều trị chưa dừng lại. Năm 2023, bệnh của Đạt tái phát. Một lần nữa, chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục hỗ trợ gần 100 triệu đồng để em được phẫu thuật lần hai.

Hiện Đạt là học sinh lớp 6, khỏe mạnh, có thể chạy nhảy và đá bóng cùng bạn bè. Những hoạt động tưởng như rất đỗi bình thường với trẻ em lại từng là điều xa vời đối với cậu bé trong những năm đầu đời.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bằng Việt, Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ tại Gala: “Tham gia quá trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho em Đạt từ năm 2019, đội ngũ bác sĩ vô cùng hạnh phúc khi sức khỏe của em giờ rất tốt”.

Theo bác sĩ Việt, những trường hợp như Đạt tiếp thêm động lực để đội ngũ y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tìm lại cuộc sống bình thường.

18 năm đồng hành cùng những trái tim nhỏ

Câu chuyện của Đạt chỉ là một trong gần 8.000 trường hợp đã được chương trình “Trái tim cho em” hỗ trợ trong 18 năm qua.

Gala Trái tim cho em quyên góp được gần 10 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ các em mắc tim bẩm sinh với hoàn cảnh khó khăn

Ra đời năm 2008, chương trình là sự phối hợp giữa Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, cùng sự đồng hành của nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tim Hà Nội…

Trong suốt hành trình đó, chương trình nhận được sự chung tay của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Những đóng góp trực tiếp vận động thành công 254 tỷ đồng đã góp phần triển khai 125 đợt khám sàng lọc miễn phí, tiếp cận hơn 190.000 trẻ em.

Gần 8.000 ca can thiệp, phẫu thuật được hỗ trợ tại 7 bệnh viện, trung tâm tim mạch trên cả nước.

Những con số này cho thấy quy mô của một chương trình trách nhiệm xã hội được duy trì trong thời gian dài, đồng thời phản ánh nhu cầu hỗ trợ y tế đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt tại những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đáng chú ý là hành trình của “Trái tim cho em” không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Chương trình từng bước mở rộng hoạt động khám sàng lọc, kết nối bệnh viện và gia đình, tạo điều kiện để trẻ em ở nhiều địa phương có cơ hội được phát hiện bệnh và tiếp cận điều trị.

Trong năm nay, chương trình bổ sung thêm kênh đăng ký và theo dõi hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng Viettel Tammi và website Quỹ Tấm lòng Việt (tamlongviet.vtv.vn). Việc mở rộng các kênh tiếp cận được kỳ vọng giúp những gia đình ở vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký, theo dõi hồ sơ và tiếp cận chương trình.

Tham dự và phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng, với mỗi em nhỏ, ước mơ giản dị là được học tập, vui chơi và lớn lên trong vòng tay gia đình. Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, đôi khi ước mơ trước hết chỉ là được khỏe mạnh, được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, mỗi ca can thiệp, phẫu thuật thành công không chỉ giúp trẻ vượt qua bệnh tật mà còn mở ra một tương lai rộng mở hơn.

Từ câu chuyện của “Trái tim cho em”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội, không chỉ của gia đình hay ngành y tế. Mỗi trẻ em, dù sinh ra ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều cần được tạo cơ hội chăm sóc sức khỏe, học tập, phát triển toàn diện và nuôi dưỡng những ước mơ.

Tại Gala năm nay, tổng số tiền quyên góp đạt gần 10 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực để chương trình tiếp tục hành trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bước sang năm thứ 19, “Trái tim cho em” tiếp tục mở rộng quy mô khám sàng lọc và hoàn thiện nền tảng số, hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng quỹ và hỗ trợ thêm nhiều trẻ em có cơ hội được điều trị, trở lại trường học và sống một cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.