Gần 738.000 người Hà Tĩnh được khám, sàng lọc sức khỏe

Gần 738.000 người được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí

Thực hiện chủ trương tăng cường khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân, ngành Y tế Hà Tĩnh đang triển khai đồng loạt các hoạt động tại cơ sở.

Đoàn cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã trực tiếp giám sát tại Trường THCS Thạch Trung (phường Trần Phú). Ảnh: Thanh Loan.

Đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh có 737.999 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí, đạt 55,3% dân số. Cả 69/69 xã, phường đã triển khai các hoạt động rà soát, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cùng với hoạt động khám, sàng lọc, việc tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng được đẩy mạnh. Đến nay, hơn 576.000 người đã được lập hồ sơ và đồng bộ dữ liệu lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế.

Tại nhiều địa phương, các điểm khám lưu động được tổ chức đến thôn, xóm, giúp người cao tuổi, người khuyết tật và những hộ gia đình khó khăn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Việc đưa hoạt động khám sức khỏe đến gần người dân cũng giúp các trạm y tế cơ sở chủ động hơn trong phát hiện những dấu hiệu bất thường, tư vấn theo dõi và hướng dẫn người dân đến cơ sở chuyên khoa khi cần.

Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn đang tạo áp lực cho y tế cơ sở. Các trạm y tế vừa phải duy trì khám, chữa bệnh, phòng chống dịch, vừa tổ chức khám sàng lọc, quản lý sức khỏe và cập nhật dữ liệu điện tử.

Một số địa phương còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực y tế trường học công lập, kinh phí dành cho một số nhóm đối tượng chưa kịp dự toán. Hạ tầng công nghệ thông tin có thời điểm cũng phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến quá trình cập nhật dữ liệu.

Khám sức khỏe học đường đạt tỷ lệ bao phủ cao

Trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang đạt tỷ lệ bao phủ cao.

Các bác sĩ trạm y tế khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Thanh Loan.

Toàn tỉnh đã có 96,2% trong tổng số gần 384.000 học sinh được thăm khám. Hoạt động được triển khai với sự phối hợp giữa ngành y tế, ngành giáo dục và các trường học ngay từ đầu năm học.

Tại Trường Mầm non Hương Sen (phân hiệu 1, phường Thành Sen), trẻ được cán bộ y tế kiểm tra chiều cao, cân nặng, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và rà soát tiền sử tiêm chủng.

Cô Trần Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1, cho biết nhà trường bố trí giáo viên phối hợp với cán bộ y tế trong suốt quá trình khám. Việc có giáo viên đồng hành giúp trẻ bớt lo lắng, tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra sức khỏe.

Đối với học sinh phổ thông, nội dung khám được mở rộng với nhiều chỉ số. Các em được đo BMI, nhịp tim, huyết áp; sàng lọc thị lực, thính lực, răng miệng; kiểm tra nguy cơ cong vẹo cột sống và một số dấu hiệu căng thẳng tâm lý.

Tại Trường THCS Quang Trung (phường Trần Phú), em Nguyễn Trà Giang, học sinh lớp 9B, cho biết qua buổi khám và được bác sĩ tư vấn, em hiểu hơn về tư thế ngồi học cũng như một số thói quen sinh hoạt cần điều chỉnh.

Các trẻ mầm non Hương Sen (phường Thành Sen) được khám sức khỏe đầu năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Thanh Loan.

Bác sĩ Lê Xuân Tương, Trưởng đoàn khám sức khỏe học sinh, Trạm Y tế phường Thành Sen, cho biết các đoàn khám tập trung phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để tư vấn cho học sinh và phụ huynh. Trường hợp cần thiết sẽ được hướng dẫn đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ y tế cơ sở đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức khám sức khỏe và sàng lọc cho người dân ngay tại địa phương.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch 90 ngày cao điểm, với mục tiêu hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân và lập sổ quản lý sức khỏe điện tử trước ngày 20/12/2026.

Trong thời gian còn lại, ngành y tế tiếp tục tập trung nguồn lực cho những nhóm người chưa được khám, đồng thời đẩy mạnh cập nhật dữ liệu sức khỏe. Đây được xem là nền tảng để các cơ sở y tế chuyển dần từ việc chỉ điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe lâu dài.